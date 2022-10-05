Астана, 5 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Заявивший о стремлении «убить как можно больше русских» посол киевского режима Пётр Врублевский уедет из Казахстана из-за того, что он допустил высказывание, которое задело 30% казахстанских граждан, а не потому, что этим недовольна Москва. Об этом 5 октября написал политический аналитик Никита Шаталов из Казахстана в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, киевский режим согласился сменить своего дипломатического представителя, направив в казахстанскую столицу другого посла.

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«Но и российская сторона не должна диктовать нам порядок работы внешнеполитического ведомства. Казахстан не сторона конфликта, не стремимся к этому и не будет ей никогда», — считает эксперт.

Шаталов отметил, что, хотя определённая часть жителей Казахстана будет недовольна переводом Врублевского, республике нельзя становиться инструментом пропаганды России или же киевского режима.

«Мы должны руководствоваться прежде всего собственными интересами — как внутриполитическими, так и внешнеполитическими. И здесь никакое другое государство не должно даже пытаться влиять на наши позиции», — подытожил он.

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ИА REGNUM напоминает, 4 октября 2022 года представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что в МИД РФ вызвали посла Казахстана Ермека Кошербаева в связи с тем, что официальная Астана не реагирует на возвращение в страну бандеровского эмиссара Петра Врублевского, призывавшего убивать русских людей.

В ответ на это внешнеполитическое ведомство Казахстана заявило о том, что тон официального представителя МИД России Марии Захаровой «не соответствует дружескому характеру российско-казахстанских отношений».

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