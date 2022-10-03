В обмен на обещание льготных условий ведения бизнеса и красивые фотографии в западной прессе элиты стран Туркестана могут отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по вопросам безопасности Средней Азии и Казахстана на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Туркестан

ИА REGNUM: С чем связано решение США об исключении узбекского хлопка из списка санкционных товаров, которые раньше якобы производились в нарушении прав детей?

Эксперт: Потепление отношений Узбекистана с США связано с борьбой Вашингтона против российского влияния в Средней Азии. А именно, США и Великобритания обещают странам региона определенные экономические преференции: снятие санкций, выведение из имеющихся черных списков, получение некоторых бонусов, льготы при ведении бизнеса со странами Запада и так далее.

В обмен руководства стран Средней Азии и Казахстана должны минимизировать экономическое сотрудничество с Россией. В первую очередь, максимально избегать участия в схемах, которые позволяли бы России обходить санкции, введенные против нее странами Запада.

Судя по всему, Ташкент и Вашингтон нашли общий язык в этой истории, благодаря чему произошло выведение их из «черного списка».

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Недавно появились новости о том, что США готовы передать Узбекистану и Таджикистану вертолеты, угнанные афганскими летчиками после бегства США из Афганистана и прихода к власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь появилась новость о выведении из списка санкционных товаров хлопка и изделий из него. Эти события связаны?

Всё это — попытки США улучшить свои отношения со странами Средней Азии. Прелесть подобного подхода в том, что для США эти действия не будут стоить ничего. При выведении из черного списка узбекского хлопка, передаче техники, которая принадлежит Кабулу, но находится на территории Узбекистана и Таджикистана, США не несут никаких затрат. Но при этом эти жесты, отчасти символические, а отчасти практические, способствуют улучшению взаимоотношений со странами региона.

Можно отметить характерный момент в текущей внешней политике США в регионе — они полностью уходят от правозащитной тематики и риторики. Теперь США не будут интересовать различные «нарушения прав человека», «ущемление ЛГБТ» и так далее. Во главу угла будет поставлена политическая целесообразность и борьба с Россией и Китаем.

Если эти страны готовы вредить России и Китаю, никаких нарушений в странах Средней Азии и Казахстане замечено не будет. США и Запад будут периодически подкидывать гуманитарную помощь, хвалить руководство стран региона на своих мероприятиях и официальных встречах, публиковать красивые фотографии в европейских и американских СМИ.

Если страны Средней Азии решат дружить с Россией и КНР, они должны быть готовы к неприятностям, которые им приготовит Запад.

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Предложения Вашингтона в описанном Вами формате может заинтересовать Ташкент?

Часть политической элиты Узбекистана — да. Особенно тех, которые хранят свои капиталы на Западе или на Ближнем Востоке, чьи дети учатся в США или Европе. Это первый момент. Во-вторых, сотрудничество с Западом позволяет элитам стран Средней Азии и Казахстана зарабатывать. Это очень важный фактор.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР «За бочку варенья и корзину печенья»

За последние полгода Россия реализует весьма прагматичную и, с точки зрения некоторых соседей, непредсказуемую внешнюю политику. Некоторые страны региона решили брать пример с Москвы, и без оглядки на реакцию стратегических партнеров выжимают из сложившейся ситуации максимум выгоды.

Как эта стратегия будет сказываться на отношениях с Россией и Китаем в Средней Азии, особо никто не задумывается. Сейчас начинается процесс под названием «кто больше успеет заработать, украсть или награбить», воспользовавшись сложившимися обстоятельствами. А восстановлением отношений будут заниматься гораздо позже и, возможно, совсем другие люди.

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