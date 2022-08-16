Душанбе, , 20:59 — REGNUM Мировая история военного искусства может пополниться интересным прецедентом — перепродажей краденной авиации. Об этом 16 августа в интервью ИА REGNUM рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Вертолет Ми-17 Steve001

Напомним, 16 августа МИД РФ призвал не допустить «угнанную афганцами авиацию на Украину». В Таджикистане и Узбекистане находятся порядка 100 самолетов и вертолетов, их перегнали туда афганские летчики после своего бегства из страны в августе 2021 года.

По мнению эксперта, если со стороны Душанбе и Ташкента «будет предпринят шаг по передачи афганской авиации Киеву, мы столкнемся с достаточно редким в мировой истории военного искусства положением вещей — попыткой продать дважды украденную вещь».

Андрей Грозин «По сути дела за эти самолеты и вертолеты Афганистан расплатился деньгами, которые у него потом украли американцы и их сателлиты, заморозив деньги афганского правительства на своих счетах. Это первая кража. Вторая кража — сама авиация, которая перелетала совершенно вне правового поля и приземлилась в третьей стране. Как ни крути — это чужие вещи, они принадлежат Кабулу и официальной власти Афганистана. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже неоднократно озвучивали свои претензии и требования вернуть их собственность».

Собеседник отметил, что если сейчас Душанбе и Ташкент «начнут перепродавать краденое — возникнет достаточно странная ситуация».

«Даже если абстрагироваться от политической составляющей, с этической точки зрения это крайне спорная ситуация», — сказал эксперт.

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