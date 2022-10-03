Грозный, , 12:25 — REGNUM Три сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — отправятся в зону специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом руководитель республики сообщил 3 октября в личном телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

По его словам, внуки Ахмата Кадырова являются несовершеннолетними, им 16,15 и 14 лет. Однако их военная подготовка велась давно на базе Российского университета спецназа.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.