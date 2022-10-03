Грозный, , 02:34 — REGNUM Для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса из Чечни отправлено очередное подразделение обученных бойцов. В ближайшее время будет направлено ещё одно формирование, об этом 3 октября в своём телеграм-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что новые подразделения из Чечни позволят сделать линию атаки максимально плотной, а бойцы смогут заменять друг друга.

«Заверяю, наше наступление не остановится ни на минуту», — отметил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала взятие киевским режимом города Красный Лиман, отметив, что это не меняет ход войны.