Турецкие государственные банки, опасаясь санкций, стали отказываться от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пустая коробка

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Напомним, 19 сентября стало известно о том, что крупнейший частный банк Турции Is bankasi объявил о временном прекращении работы с платежной системой «Мир». Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим министрам совместно с российской стороной разработать альтернативу платежной системе «Мир».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что раз так, то не стоит ездить в Турцию, раз российским туристам будет неудобно расплачиваться. Иные добавили, что даже если будет найдена альтернатива российской платежной системой «Мир», Турция от этого для России «другом» не станет.

«У России только два союзника…» — отреагировала Zhanna.

«Закончился туристический сезон», — прокомментировал Андрей Л.

«И ты, Брут?» — добавил Джон К.

«Не удивлена», — прокомментировала Виктория К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Давно пора! Хватит туда шастать… Это вражеская страна НАТО…» — написал Den.

«Перестаньте ездить туда, пусть они к нам приезжают, если надо», — призвал Александр Д.

«Желательно создать список «некомфортных стран», куда русским туристам не рекомендуют ездить в связи с нелюбовью туристов из-за отсутствия работы карты «Мир», — добавил Александр.

«Турки никогда не были друзьями», — пишет Иоанн.

«Турция ищет альтернативу», — напомнил один из участников обсуждения.

«Я думаю, эту альтернативу тоже потом прикроют», — ответила ему Margarita.

«Опять будут искать метод преодолеть это и преодолеют, но от этого турки друзьями не станут, впрочем, никогда и небыли», — отреагировал Константин.

«Конец сезона, тем более что непонятно, что будет в следующем. Только бизнес — ничего личного. В 2023-м что-то придумать придётся туркам, а то треть отелей будут пустыми», — пишет Денис Алексеевич.

«Вот и прекрасно, думаю, мы взаимно обойдёмся друг без друга. Сколько бы турки ни юлили, а рано или поздно придётся сделать выбор, на чьей они стороне, — на двух стульях не усидишь», — прокомментировала Светлана.

«Сейчас будут крутиться турки, российского туриста с такими деньгами ой как не хочется терять… А хозяин из-за океана приказал», — отметила Ирина Т.

«Нечего ездить в Турцию, тем более если это хлопотно и неудобно», — подытожила Анастасия Г.