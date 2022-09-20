20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 19 сентября крупнейший турецкий частный банк Is bankasi объявил, что временно прекращает работать с российской платежной системой «Мир».

Анна Царькова, , 03:05 — REGNUM 19 сентября крупнейший турецкий частный банк Is bankasi объявил, что временно прекращает работать с российской платежной системой «Мир». Об этом было объявлено в связи с заявлением американского министерства финансов о введении санкций против иностранных финансовых институтов, которые используют российскую систему «Мир».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли решение турецкого банка как предательство руководства Турции. Иные связали решение банка с окончанием сезона отпусков, дескать, теперь можно и прекратить использовать систему «Мир» и «прогнуться».

«Сезон закончился. Бабла срубили. Больше мы им не нужны», — отреагировал NBK.

«И ещё в ШОС хотят, вот и показывают свои поганые рыла», — добавил Pavel.

«Ну Турция как всегда», — пишет «Свет».

«Сезон отпусков закончился, можно и прогнуться…» — комментирует Анастасия Т.

«Ну как там ШОС, двуличный Эрдоган? Почему бы не ввести правила о запрете любых санкций в отношении участников этой организации, как частных, так и государственных?» — задался вопросом Stas B.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я прям вижу толпы американцев, которые ездят в Турцию на отдых, поднимающих их ВВП… Население будет «благодарно» на выборах», — считает И. С.

«Нашим соотечественникам надо в башку вдолбить, что Турция — это враг и не тащить туда свои деньги», — ответил ему (И. С.) «Енот Котовский».

«Эрдогану придется определиться… Сидеть на двух стульях уже не получается…» — отметила Инна И.

«Причём здесь Эрдоган? Это бизнес. И личное дело бизнеса. Я вообще не удивлюсь, если окажется, что на территории Турции откроется какой-нибудь «Туркиш-сбер-точка-банк» и весь движ пойдёт через него. Китайцы тоже, опасаясь вторичных санкций, официально прекратили поставки высокотехнологичного оборудования. А теперь угадайте, кто будет поставлять Сбербанку сервера? Что вы как дети малые…» — написал Gennadiy G.

«Останутся без туристов и снова начнут работу», — добавила «Валькирия».

«Не надо туда вообще ездить. Даже когда было все хорошо, я туда не ездил! Турция — не моя страна. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна», — призвал один из участников обсуждения.

«Я не пойму, Турция за Россию или за США?» — спросил Андрей.

«Вот он так называемый свободный мир и рыночная экономика во всей своей западной красе», — с сарказмом отметил Фирдаус.

«Ничего страшного, санкции приходят и уходят, а турки подсчитают убытки и прослезятся. Светоч демократии и равноправия опять решил терроризировать людей по национальному признаку! Запоминайте все эти моменты противодействия простым гражданам нашей страны и может быть при очередном уверении в любви и уважении к русскому народу (а не к политикам) вспомнится истинное отношение англосаксов!» — подытожил Виктор С.