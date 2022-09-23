23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам возглавляемого им государства совместно с российской стороной разработать альтернативу платежной системе «Мир».

Анна Царькова, , 20:19 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам возглавляемого им государства совместно с российской стороной разработать альтернативу платежной системе «Мир».

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами», — сообщает телеканал A Haber.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что какую бы альтернативную платежную систему Турция ни создавала для работы с Россией, США будут оказывать на Турцию санкционное давление.

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«Дело не в российской системе «Мир» — дело в ведении дел с Россией. Ну разработают они свою систему, а американцы и ее запретят, потому что она проводит русские платежи и рубли», — отреагировал Я. Я.

«Надо разработать альтернативу турецким курортам, товарам и поставкам газа», — в свою очередь написал Leo.

«Сейчас его туристический поток переориентируется на Египет…» — отметил Al Patrick.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что за ерунда? «Мир» — это уже альтернатива западным картам. Зачем альтернативу альтернативы?» — в недоумении J. Z.

«Американцы и новую систему забанят», — добавил Andrey S.

«У них с экономикой беда. Такое впечатление, что США их топят», — задумался Максим.

«Эрдоган хитёр: и нашим, и вашим, но вообще-то только себе!» — добавила Анатольевна.

«Хитрый мужик, но живёт и работает для своего народа», — написала Аля о президенте Турции.

«Турки нам ещё нож в спину вонзят, но пока им это не выгодно», — пишет Святослав С.

«И придумают, потому что выручку терять не хочется», — считает Лариса В.

«Потом [американцы] введут санкции на альтернативу… и т.д.» — отреагировал Владимир М.

«Будет карта «ТурМир», — отметил GeRa.

«Вижу альтернативу — перестать туда ездить, сами начнут продвигать «Мир», — написала Zalina.

«А какой смысл что-то разрабатывать отдельно? Есть «Мир», есть турецкие банки… Приняли решение и плевать на хотелки Запада. А если турецкие банки по команде меняют своё решение, то и «новая платежная система» тоже может быть отменена по требованию США», — добавил Oleg K.

«Так он должен сделать, чтобы «Мир» работала у него в стране (!!!), а не придумать альтернативную платежную систему, потому что американцы напугали банковский сектор турков», — подытожила Ольга Ш.