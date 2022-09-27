По итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, а в Херсонской области — 87,05%. В Луганской Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 98,42% проголосовавших.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

Итоги референдумов в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обрадовались, что наконец-то жители Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей возвращаются домой.

«Херсонские арбузы для [бывшей УССР] теперь в прошлом», — написал Eugen I.

«Ура, товарищи! Воистину Россия — Великая страна! Дальше Польша свои земли вернёт и Румыния. И нормально, чубатым хватит, что останется», — добавил manaone.

«Здравствуйте, дорогие! Наконец-то!» — отреагировала Евгения С.

«Молодцы, потомки казаков! Наши люди!» — написал Андрей в адрес жителей Запорожской области.

«Прощай, [бывш. УССР]», — пишет Rina.

«Остаточне прощавай (окончательное прощай — М. Р.)!» — добавил Олег.

«Поздравляем! Остальным приготовиться», — прокомментировал Александр.

«Остальным не отставать!» — призвал bart мск.

«Одесса, Николаев! Ждём вас!» — написал V.

«Мы так долго ждали вас!» — обрадовалась Людмила.

«С возвращением домой!» — пишет Алексей.

«Как здорово, что мы теперь будем одной страной! Ура!» — обрадовалась Алла.

«Поздравляю Всех! Вершится Новая История! Ошибки 1991 года, к сожалению, дорого стоят. Ждём Одессу, Николаев, Полтаву, Харьков», — добавил Vl R.

«Вот теперь можно дать четырехкратный салют в Москве! За Донецк! За Луганск! За Херсон! За Запорожье!» — прокомментировал Alimag.

«Ну что же, добро пожаловать в Россию! Вы мужественные люди!» — написала Ольга С.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

«Справедливость восторжествовала, с возвращением вас», — пишет Евгения И.

«Дело сделано! 8 лет. Расслабляться нельзя, пора заняться центрами принятия решений. Никого не жалеть. Достали там все с Запада», — добавила Елена Аркадьевна, комментируя итоги голосования в ЛНР.

«Главное, чтобы решилось с обстрелами», — отметила Елена К.

«Добро пожаловать, братья! С возвращением!» — отреагировал Андрей П.

«Натерпелись ребята, кровью, слезами, горем как мученики выстрадали! Сколько же в вас стойкости и терпения! Жаль, что не в 2014 [году], но лучше поздно, чем никогда! Добро пожаловать домой!» — прокомментировала Татьяна С. итоги голосования в Луганской Народной Республике.

«Дождались! В добрый путь!» — подытожила Мария И.