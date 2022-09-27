Херсон, 27 сентября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% бюллетеней, заполненных в ходе референдума в Херсонской области, за воссоединение с Россией высказались 87,05% голосовавших, сообщает вечером 27 сентября региональный избирком.

City. kherson. ua Вечный огонь. Херсон

Отмечено, что референдум признан состоявшимся.

Явка избирателей на референдум о воссоединении Херсонской области с Россией составила 76,86% от списочного состава.

Участие в голосовании приняли свыше 571 тыс. жителей Херсонской области.