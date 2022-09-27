Луганск, 27 сентября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. За воссоединение с Россией проголосовали свыше 98% участников референдума в ЛНР, сообщила вечером 27 сентября журналистам глава республиканского ЦИК Елена Кравченко.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

На данный момент обработано 100% бюллетеней. Возвращение в России поддержали 98,42% голосовавших.

«Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала Кравченко.