Заявление посольства Киргизии в России о санкциях в отношении своих граждан, которые будут участвовать в освобождении территорий б. УССР — формальность. Политические элиты Туркестана пытаются с одной стороны не разругаться с Западом и при этом не поссориться с Россией. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

ИА REGNUM: Может ли Бишкек реально применить какие-то санкции к своим гражданам, которые будут участвовать в СВО? Почему?

Формально — да, может. Если это произойдет, речь может пойти о статье 256 Уголовного кодекса Киргизии «Участие гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта».

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В реальности активность киргизской прокуратуры по этому поводу может оказаться крайне низкой: степень активности киргизских силовиков — вопрос сугубо политический. Даст указание администрация президента Киргизии провести показательный суд — проведут.

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ИА REGNUM: Подобное предостережение Бишкека — скорее формальность, или за этим заявлением стоит нечто большее? Например, демонстрация того, что Киргизия занимает нейтральную позицию по вопросу СВО?

Пока что это заявление посольства Киргизии в России больше выглядит как формальность. Ее цель — продемонстрировать западным партнерам нежелание киргизских властей поддерживать Россию в военном конфликте c [киевским режимом].

В этом действия Бишкека схожи с маневрами Ташкента или, например, Астаны. Элиты Средней Азии и Казахстана сейчас пытаются решить сложную задачу — при сокращении пространства для внешнеполитического маневра сохранить отношения и не поссориться ни с Западом, ни с Россией. Запад дает деньги, там хранятся накопления среднеазиатских элит, западные санкции могут быть весьма неприятны. С другой стороны — Россия, ссора с которой может привести к фатальным результатам для десятков миллионов жителей региона.

На двух стульях

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ИА REGNUM: На днях объявили, что участие в СВО дает возможность иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. Насколько это может быть интересно гражданам стран Туркестана, которые в качестве трудовых мигрантов приезжают в Россию уже много лет?

Возможность получить гражданство России, отслужив в ее армии, должна вызвать интерес мигрантов. В то же время в нынешней ситуации этот интерес вряд ли будет высоким. Мигрантам выгоднее действовать привычным путем — пройти все круги бюрократического ада, не идя в армию и не рискуя жизнью.