Пермь, , 15:26 — REGNUM Создание батальона добровольцев из граждан Узбекистана для участия в СВО не скажется на отношениях Ташкента и Москвы. Об этом 10 августа ИА REGNUM сказал узбекистанский эксперт по безопасности Средней Азии и Казахстана Рустам Бурнашев.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Напомним, накануне глава организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил создать добровольческий батальона для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Посольство Узбекистана предостерегло соотечественников от участия в боевых действиях и предупредило об уголовной ответственности по статье «Наемничество».

Эксперт акцентировал внимание на том, что по законам Узбекистана, участие в боевых действиях на территории другого государства является уголовно наказуемым преступлением.

«Более того, Узбекистан поддерживает четкую стратегическую линию с начала 90-х годов — не направлять своих военнослужащих за пределы страны. Поэтому он не участвует даже в миротворческих операциях. Если человек является гражданином Узбекистана он должен соблюдать законы страны», — напомнил он.

По мнению собеседника, из-за низкого уровня правовой грамотности посольство Узбекистана в России объясняет своим гражданам что можно делать по закону, а что нельзя. При этом эксперт не считает, что «гражданам Узбекистана в России будет грозить именно экстрадиция».

«Это очень сложный процесс, который зависит от многих факторов. Не думаю, что участие граждан Узбекистана в СВО в каком-то формате может стать основанием для конфликта между Ташкентом и Москвой. Безусловно, подобный прецедент создаст дополнительное поле работы для профильных ведомств двух стран, но едва ли обернется серьезной проблемой», — сказал Бурнашев.

Эксперт предположил, что пример с добровольцами будет попадать в категорию «обращения об экстрадиции одной дружественной стороной к другой дружественной стране сделаны, которое не будут выполняться».

«Инициативу о создании добровольческого батальона высказала персона, которая имеет определенный статус. Соответственно, есть опасения, что в силу определенных мотивов узбекистанцы начнут предпринимать какие-то действия. Посольство Узбекистана отслеживает информационные потоки и реагирует превентивно — предупреждает и разъясняет последствия», — отметил собеседник.

Аналитик напоминает, что человек должен соблюдать не только законы страны, гражданином которой он является, но и того государства, на территории которого он проживает.

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