* Галкин — запрещённая в России организация

Российского телеведущего и комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включили в реестр иностранных агентов, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Российской Федерации. В ведомстве указали на то, что артист получал финансирование из бывш. УССР.

Цитата из видео «Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Хайфа 15.06.2022» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили признание Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) иностранным агентом. Были и те, кто считает, что артистов, поступивших, как предатели по отношению к своей стране, нужно лишить гражданства и конфисковать их имущество.

«Ну наконец-то!» — отреагировала Юлия.

«Я вот честно не понимаю, что вообще дает статус иноагента? Ну как кривлялся, так и будет и порочить честь страны, и наших воинов…» — добавил Николай Ж.

«Я так понимаю, что это аналог клейма, которое при Петре I выжигали на лбу у воров. Современные проблемы требуют современных решений», — ответила ему Соня.

«Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), до чего ты докатился?» — смеется Екатерина.

«Надо лишить гражданства РФ, да и другим подобным артистам будет неповадно…» — считает Алевтина.

«Не прошло и полгода», — написала Svetlana.

«Пацан пришёл к успеху», — иронизирует Larisa.

«Самое страшное для крыс — это когда сбежали с корабля, а корабль не потонул…» — с сарказмом написала Наталья.

«История успеха! Надеюсь, назад не отыграют, как любят у нас делать», — отреагировал Kemen S.

«Самая лучшая новость за последнюю неделю!» — пишет Галина.

«Хорошо бы ещё с конфискацией всего, что в России. Чтобы в следующий раз думал, где лучше потерять, — то, что в Штатах или то, что тут. И не метался, пытаясь сохранить и денежки, и положение», — добавил Дмитрий.

«Вообще все равно. Главное, чтобы не выступал больше», — отметил «А».

Цитата из видео «Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) разыграл Баскова» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Почему так долго решали? С первого же дня понятно! Ну ладно, мы, русские, долго запрягаем», — отреагировала Елена.

«Ура! Сколько можно родину грязью поливать?..» — комментирует Nelli K.

«Дошутился… Что хотел, то и получил!» — написал Владимир Ч.

«Я так понимаю, что следующим этапом его должны лишить всех наград и званий?» — задалась вопросом Ника.

«Иностранный агент» — это статус, присваиваемый в России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием». Этот ярлычок всем подряд не приклеивают, значит заслужил», — задумался «МаZай ПетрOVич».

«А можно с конфискацией имущества? А то Европа может обирать наших олигархов, а почему бы нам по такому пути не пойти», — подытожила Ирина.

Читайте также: Сеть: «Это его тридцать сребреников!» — нацистская б. УССР поощрила Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)