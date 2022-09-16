Москва, 16 сентября 2022, 21:23 — REGNUM Российский телеведущий и комик Максим Галкин включён в реестр физических лиц — иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.
По данным ведомства, Галкин получал финансирование из б. УССР. Сам артист в настоящий момент находится за пределами России.
Напомним, в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с супругой и детьми уехал из России. Находясь за границей, телеведущий неоднократно выступал с критикой российских властей.
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