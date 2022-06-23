Оксана Переможенко, 23 июня 2022, 11:21 — REGNUM Комика Максима Галкина исключили из списка деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает 22 июня официальный сайт украинского министерства культуры.

Максим Галкин
Максим Галкин
Цитата из видео «Максим Галкин - биография»

Галкин был внесен в этот список в ноябре 2021 года без указания конкретных причин. Это лишало юмориста возможности въехать на территорию Украины.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Вот пусть туда и валит, если в Израиле надоело», — отреагировала Inna.

«Хех, да кому он может угрожать?» — недоумевает КатерОК.

«Гастроли по Жмеринке (город в Винницкой области Украины с населением около 35 тысяч человек — О. П.), вот это мировой успех», — шутит msk ray.

«О. Туда, пусть и едет юмором своим шутить. Заслужил», — добавила Ольга.

«Должность придворного шута на Банковой для Алкина-Галкина самое то», — иронизирует Шу.

«А кто это? Мы уже и забыли! Пусть получает вслед за Невзоровым гражданство Украины и выступает вместе с Сердючкой, вот там ему и место. А то примадонны, короли, в Кремлевском дворце творили что хотели и им казалось этого мало!» — пишет Ирина И.

«Пусть к себе забирают эту трухлявую семейку. Будет концерты по клубам «Аркадии» (название курортного района в Одессе — М. Р.) давать вместе с бабушкой», — отметила Анжелика Б.

«Насколько чище воздух стал в России. Ярче ощущается озон. После того, как всякое дерьмо смылось», — написал Oleg T.

«Он кому-то ещё интересен?» — недоумевает Сергей.

«Заберите его уже, а?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Эти… русских за людей не считают, которые должны платить и каяться. Поэтому отношение к таким «личностям» просто обязано быть зеркальным и даже жёстче, чтобы в будущем неповадно было», — комментирует новость Deep.

«Как перестанет деньги от концертов перечислять Украине, так опять включат в чёрный список», — добавила Tanya.

«Баба с возу — кобыле легче. Эту пословицу, как и любую другую, мы употребляем в переносном смысле, и имеет она такое значение: если кто-либо уйдет или откажется от чего-либо, то оставшимся от этого будет только лучше. М. Г. (Максим Галкин — М. Р.), всеГО хорошеГО», — написала Elena V.

«А маскировался под порядочного человека…» — отметила Ольга.

Максим Галкин с семьёй
Максим Галкин с семьёй
Цитата из видео «Максим Галкин - биография»

«Получил медальку Иудка», — пишет Артем.

«Заработал! Это же сколько гадости вылил на Россию!» — задумался один из участников обсуждения.

«Пусть теперь в Киеве концерты даёт, а в России его не ждут», — добавил Igor C.

«Туда ему и дорога», — отреагировал Aleksandr.

«Пусть теперь учит мову», — прокомментировал Цvetik.

«Израиль — его общая с Зеленским родина! Ворон ворону глаз не выклюет», — пишет Oleg O.

«Это, по-моему, полное дно, когда Украина снимает с тебя санкции», — написал Demetrio V.

«Надо его внести в список лиц, угрожающих безопасности России», — призвал Ilya K.

«Ещё чуть-чуть и дадут добро собирать ягодки польские!» — пошутил Антон.

«Ну это его тридцать сребреников. Имеет право», — с сарказмом подытожила Ekaterina T.