На фоне специальной военной операции выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии. Одновременно увеличилась доля тех, кто считает недружественными странами США, Великобританию и Германию, — такой вывод делает ВЦИОМ в своей публикации от 31 августа 2022 года по результатам проведенного опроса о дружественных и враждебных России странах (1600 респондентов). Ранее, 15 июня этого года, АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) были опубликованы результаты опроса по той же тематике с практически тем же количеством участников (1634 человека). Результаты во многом схожи, но не идентичны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По мнению респондентов ВЦИОМ, главным недругом России остаются США, этот показатель максимален с начала измерений — 76% (рост на 9% к данным 2019 г.).

Второй по популярности ответ — бывш. УССР — 43%. Несмотря на обострение военного конфликта на территории бывш. УССР, доля назвавших эту страну на 10% меньше в сравнении с 2019 годом (53%).

Андрей Сафонов ИА REGNUM Рейтинг враждебности стран по отношению к России (свыше 10%), по данным опросов ВЦИОМ и АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в процентах; можно было дать 5 ответов

*«Левада-Центр» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Великобританию считают враждебной еще 39% (2014 г. — 9%; максимум — в 2018 году — 33%). Далее следуют члены ЕС, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, рост на 23% за три года), Польша (28%, рост на 16% за три года), Франция (21%, рост на 16% за три года), Латвия (14%, рост на 7% за три года), Литва (12%, рост на 6% за три года), Эстония (11%, рост на 8% за три года). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%).

По данным «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), главной недружественной страной для России респонденты, как и участники опроса ВЦИОМ, продолжают считать США: такого мнения придерживаются 73% против 66% в прошлом году. Наивысшим этот показатель был в 2018 году — 78%. Следующие за США три лидера антирейтинга также показали существенный с прошлого года «рост»: Великобритания достигла 49% (в 2021 — 28%), Польша — 41% (с 21%), ФРГ — 37% (с 16%). Бывш. УССР, занимающая второе место в антирейтинге ВЦИОМ, в исследовании «Левада-Центра» (НКО, признанная в России иностранным агентом) расположилась на пятом месте; впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада.

По данным деловой газеты «Взгляд», половина (49,7%) из 11,5 тысячи участников продолжающегося опроса на тему «Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?» на первое место поставила Великобританию, а более трети (37,6%) — Польшу, что практически полностью соответствует данным «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), пусть и «фрагментарно».

Бывш. УССР, как и бывшие страны советской Прибалтики, в списке вариантов ответа на вопрос портала VZ.ru (газета «Взгляд») отсутствуют. Отношение к данным странам и возглавившим ход их судеб США наглядно демонстрируют результаты исследования, опубликованного 6 сентября текущего года АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), а также выводы, сделанные по итогам опроса ИА REGNUM трёхлетней давности.

Так, по данным АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), отношение россиян к США остается негативным (1662 респондента). За последние месяцы неприязнь лишь немного ослабла. Доля положительных оценок составила в августе 19% (в мае — 14%) опрошенных, отрицательных — 71% (в мае — 75%, хуже относились к США только в 2015 году). Данные опроса ИА REGNUM, проведенного в июне 2019 года (26 397 участников), схожи, хоть и на три года «старше»: три четверти респондентов (75,8%) ещё три года назад оценивали отношения между РФ и США как ужасные (36,7%) или же практически отсутствующие (39,1%); позитивно настроенных среди читателей ИА REGNUM было лишь 4,9%. Данные агентства также предельно близки к результатам упомянутого выше опроса ВЦИОМ, по мнению респондентов которого главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, плюс 9% к данным 2019 г.). Второй по популярности ответ участников опроса ВЦИОМ — бывш. УССР (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории бывш. УССР, доля отрицательно отозвавшихся о той территории на 10% меньше в сравнении с 2019 годом (53%). Что меньше, чем даже в последнем по времени — на 6 сентября 2022 года — опросе «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), где доля негатива достигла 66%.

Отношение к бывшим странам советской Прибалтики, как видно из диаграммы, также оставляет желать много лучшего, существенно усугубившись за последние три года. Так, среди участников опроса ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходившего с 25 июня по 24 июля 2019 года, о своём положительном отношении к жителям Литвы заявили 41,3% респондентов, а о негативном — 49%. О своём положительном отношении к жителям Латвии тогда заявили 41% участников опроса, а о негативном — 47,9%. А о положительном отношении к жителям Эстонии заявили 39,2% участников, о негативном — 48,5%. И цифры эти хуже распределения мнений по «контрольному» вопросу — о желании респондентов посетить Прибалтику с туристическими целями. Опрос агентства проводился ввиду очередного юбилея Победы народов Советского Союза над Германией, что в нынешней ситуации в Европе и мире приобретает иное, ещё более суровое значение — воистину набата над стройплощадкой нового «железного занавеса», в чём, как видим, весьма преуспел главный бенефициар сжимающегося монополярного мира доллара и глобальной гегемонии.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Рейтинг дружественных стран по отношению к России (выборка), по данным опросов ВЦИОМ и АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в процентах; можно было дать 5 ответов

*«Левада-Центр» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

По данным исследования ВЦИОМ, более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем — 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10% с 2019 г.). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году страну бывшего социалистического лагеря назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня — каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% против 10% в 2019 г.), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.

Самый заметный рывок сделала Турция (обошедшая в рейтинге Азербайджан — А. С.) Сегодня 17% россиян считают ее дружественной страной, 8 лет назад таких было меньшинство (2014 г. — 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан (−8% с 2019 г.). Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия (11%, +9% с 2019 г.) и Иран (10%, +7% с 2019 г.). Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ (3%), Саудовская Аравия (2%) и Пакистан (2%).

По данным АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), жители России продолжают считать именно Белоруссию наиболее дружественной страной (72%): по сравнению с 2021 годом доля поддерживающих это мнение значительно выросла — на 24%. Второе место устойчиво занимает КНР: половина респондентов (в 2021 году — 38%) считают Китай дружественной России страной. На третьем месте — Казахстан: его считают дружественным 28% опрошенных (в 2021 году — 34%). Кроме того, в первую десятку вошли Индия, Армения, Азербайджан, Куба, Сирия, а также Сербия и Венесуэла — обе впервые за время наблюдений.

Рейтинг «дружественности» среднеазиатских членов СНГ не превышает 5% среди респондентов ВЦИОМ и 7% среди участников опроса АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Исследования, ранее проведенные ИА REGNUM, показали результаты дружественности участников опросов по отношению к КНР и РБ, весьма близкие к данным АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Так, с целью выяснить, как реально относятся друг к другу граждане Союзного государства России и Белоруссии, ИА REGNUM с 8 декабря 2019 года по 2 марта 2020 года был проведен опрос, в котором приняли участие 95 769 человек. Анализ ответов показал, что абсолютное большинство всех российских респондентов (84,8%) положительно относятся к Белоруссии, а плохо — лишь 4,6%. Данные опроса «Алеет Восток» об отношениях России и Китая, проходившего с 1 октября по 26 ноября 2019 года с участием 9008 читателей ИА REGNUM, показали положительное отношение к Китаю в 42%, что почти в два раза превосходит отрицательное (было и такое — 22%) отношение части опрошенных к той стране.

То есть, за исключением разночтений в отношении результатов пары лидеров рейтинга дружественности России, где Китай соревнуется с Белоруссией, можно сказать, что список наших друзей весьма «подвижен». В отличие от списка врагов.

Вместо эпилога: легионы «мировой демократии», вышедшие на советские рубежи, на ряде направлений схожие с линией фронта на конец лета 1941 года, начинают получать адекватный ответ; пока лишь — на территории бывш. УССР. Но иного выбора у нас, которым отведена роль потенциальных «рабов», без которых «демократия», с античных ещё времён, с её патрициями и «свободными» плебеями, теряет основу благополучия, попросту нет. Иллюзии наших сограждан отброшены, что показывают результаты опросов о том, кто нам друг, а кто враг.