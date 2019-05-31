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Россия — США: что дальше? Опрос ИА REGNUM

Общество

А что думаете вы?

Россия — США: что дальше? Опрос ИА REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Россия и США

Москва, 31 мая 2019, 11:18 — REGNUM  В последнее время отношения России и США претерпевают не самые легкие времена. ИА REGNUM запускает опрос, который позволит узнать мнение наших читателей о том, в каком именно положении находятся отношения этих двух стран и к чему они движутся.

Кем, по-вашему, являются США и РФ: врагами или партнерами? Как США относятся к усилению Россией своих внешнеполитических позиций? Нужно ли нам быть готовыми к горячему конфликту? Какое место может занять Россия в противостоянии между США и Китаем, США и Венесуэлой? И возможен ли вообще в наших отношениях компромисс, или возможность взаимовыгодных договоренностей — просто иллюзия?

Опрос ИА REGNUM проводится на уникальной платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику увидеть не только процент поддержавших тот или иной вариант ответа, но и увидеть портрет тех, кто разделяет именно его мнение.

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Опросы ИА REGNUM
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