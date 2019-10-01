Москва, , 18:51 — REGNUM На фоне российско-китайского партнерства и напряженности между Китаем и США ИА REGNUM проводит опрос, посвященный Китаю и его отношениям с двумя названными странами.

Как вы относитесь к Китаю, и кто вам симпатичнее — Китай, США, а может быть, Евросоюз? Опасаетесь ли вы китайской экспансии? Считаете ли вы, что общая внешняя угроза позволит сделать Россию и Китай настоящими союзниками? Возможен ли такой сценарий: Россия вступает в войну с КНР на стороне США? Предлагаем вам ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Наш опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику узнать не только процент граждан, разделяющих его мнение, но и характерные черты этих людей — сколько им лет, каковы их политические и общественные взгляды, где и как они живут.