В соцсетях 22 августа обсуждается информация о том, что в Европе стоимость природного газа начала неделю со стремительного роста.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858.

По имеющимся данным, цены на газ сначала превзошли отметку $2800 за тысячу кубометров, а затем и $3000.

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Российские пользователи соцсетей связывают бурный рост цен на газ в Европе с действием антироссийских санкций. Они подчёркивают, что Запад этими санкциями выкопал яму сам себе. А обострение ситуации они прогнозируют к зиме.

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«А чего хотели-то? Поддержка нацистов и фашистов дорого будет стоить», — отметил подписчик новостного телеграм-канала с ником ZOV. Он напомнил о том, что ЕС поддерживает преступный киевский режим.

«За дровами идите в Польшу!» — иронизирует пользователь с ником «Всё хорошо».

«Нужно чем-то жертвовать ради любви к [нацистскому киевскому режиму]», — комментирует Оксана.

«Да, они собираются выживать, однако свергать проамериканское правительство и не собираются… Парадокс», — рассуждает Ирина.

«Эх, зима будет весёлая!» — предсказывает Jean M.

«Как же так?.. По плану европейцев и американцев в России уже три месяца должны идти голодные бунты, а медным тазом накрывается Европа. Что-то пошло не по плану», — смеётся Max.

«В Европке всё идёт по плану зелёной повесточки», — оставила саркастический комментарий J.

«Зима не за горами, немцы приползут клянчить дешёвый газ и опилки», — комментирует Л. Н.

«Эта Европа заплатит за всё», — эмоционально отреагировал Максим.

«Зимой газ будет по 4000», — считает ещё один пользователь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Живу в Германии. «Боёв» нет у супермаркетов, но продукты питания дорожают каждый день», — подчеркнула Irina.

«Туалетная европейская бумага многоразового использования уже на прилавках???» — иронизирует В. Х.

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«Кушайте с булочкой свои же санкции!» — оставил саркастический комментарий V. Z.

«Невероятные приключения и подорожание газа в Европе», — пишет Vit J.

«На что нарываются, то и прилетит им», — подытожила обсуждение Валентина.