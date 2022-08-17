17 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Татьяна Иващенко, , 19:39 — REGNUM В Великобритании на фоне бьющих по ней же антироссийских санкций придумывают всё новые способы экономии. На этот раз британская пресса сообщила об изобретении… многоразовой туалетной бумаги.

Василий Поленов. Лопухи. 1870-е

Такую бумагу после использования по назначению можно стирать и использовать снова. К слову, стирать рекомендуется хотя бы «пару раз в неделю».

Производитель этого продукта считает, что при использовании новинки можно сэкономить достаточно денег. Ведь привычная всем туалетная бумага в Британии подорожала аж на 33%.

Британское ноу-хау оценили пользователи соцсетей.

«Был носовой платок, стал — не носовой! Патентовать срочно!» — иронизирует подписчик паблика в соцсети «ВКонтакте» Вини П.

«Стирать пару раз в неделю??? А хранить это где, в холодильнике??? Ещё и воду экономить нужно… Будешь выбирать: помыться или постирать», — рассуждает Ирина Б.

«Британские учёные без дела не сидят», — комментирует Жанна Е.

«Чтобы постирать, вода нужна и электричество. Чего уж, пусть камнями пользуются», — смеётся Джульетта В.

«Пытаются теперь жить экономно», — отметил Ираклий Б.

«Может, им просто уже тогда перестать ходить в туалет? Тогда ни на что не нужно будет тратиться, ни на электроэнергию, ни на водоснабжение», — предложила решение проблемы Лариса В.

«Поможем британским «друзьям» лопухами?» — предлагают подписчики телеграм-каналов.

На вопрос, где стирать это изделие, ответила Ирина И.: «У них есть обмелевшие реки, будут в них постирушки устраивать».

Пьер Огюст Ренуар. Прачки. 1888

«Главное, машинально в унитаз не бросить…» — предупредил Максим Х.

«Возвращаются в Средневековье», — сделала вывод Maya.

«Лопухами ещё дешевле, милорды…» — шутит Madi.

«Всё-таки молодцы англичане. Везде выход найдут. Пусть ещё попробуют изобрести многоразовую еду», — оставил саркастический комментарий Серж.

«Обычные люди страдают… И молчат. Хотели сделать плохо нам, а яму вырыли для своих граждан», — подытожила обсуждение Татьяна Б.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Великобритании в июле 2022 года ускорилась до 10,1%.

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