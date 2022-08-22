Москва, 22 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, по данным торгов лондонской биржи ICE на 12:00 по мск стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022 года, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3024 за 1 тыс. кубов, или €292,4 за МВт/ч.

Стоимость декабрьских фьючерсов вплотную подошла к уровню $3100. Рост стоимости газа сегодня с начала торгов до полудня составил около 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа цена на газ в Европе составляла $2800 за тысячу кубометров.

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