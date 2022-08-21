«Хвастается или издевается?» — Шольц рассказал, как часто принимает душ
Невзирая на призывы членов немецкого правительства экономить ресурсы, канцлер Германии Олаф Шольц ежедневно принимает душ. Об этом 21 августа политик рассказал в ходе дня открытых дверей федерального правительства Германии.
Соответствующий вопрос канцлеру ФРГ задала девушка, присутствующая на мероприятии.
«Федеральное правительство дало рекомендации, как часто нам нужно принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила она.
«Каждый день», — ответил Шольц.
Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что экономить «должны» немцы, а элита не будет себе ни в чем отказывать.
«В студии возникла оглушающая тишина и даже было слышно, как с остервенением чешется оператор», — иронизирует Вячеслав Р.
«Да как он смеет?!» — с сарказмом поинтересовалась Ольга К.
«Надеюсь, воду он не сливает, а использует хотя бы неделю?» — с юмором поинтересовался Иван П., подражая рекомендациям политиков ФРГ экономить ресурсы.
«Хвастается или издевается?» — пошутила Нина Л.
«Это плевок в тех, кто не может [принимать душ ежедневно]», — добавила Татьяна Ж.
«А население?» — поинтересовалась Элеонор.
«То-то у него лысина блестит», — шутит Павел П.
«Он настолько идиот, чтобы такое говорить?» — недоумевает Александр Н.
«Вообще, это какой-то идиотизм. Обсуждать с избирателями, сколько раз мыться», — возмутился Io.
«Черную икру столовыми ложками ест и в душ ходит аж каждый день. Элита!» — с сарказмом написал Игорь.
«Кому-то вытираться мокрыми тряпками … А кому-то каждый день мыться под душем и сидеть в тепле. Немцы — терпилы. Они всё проглотят», — пишет «Доллар по 200».
«Уж он-то моется и не замёрзнет, а простым людям как всегда достанется», — добавил Val.
«Бамс! И ещё минус шесть процентов поддержки …» — комментирует Victor.
«Принимать душ каждый день — это недемократично и нетолерантно! И уж совсем не в европейских традициях! Если он так и дальше себя будет вести, может дойти до того, что он начнёт купаться и мыться в ванной, как «дикие варвары» из России», — иронизирует еще один участник обсуждения.
«И моет более четырех мест на теле. А терпеть и страдать — для быдла. Вот кем он считает своих немецких избирателей», — подытожил Danil K.