21 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о падении рейтингов немецкого канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции Германии «Светофор».

Анна Царькова, , 18:35 — REGNUM Рейтинги немецкого канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции Германии «Светофор» падают. Соответствующие цифры по результатам опроса приводит социологический институт INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Недовольны политикой канцлера Германии 62% участников опроса, и лишь 25% респондентов работу Шольца добряют.

Если бы выборы председателя Федерального правительства Германии проходили сейчас, то кандидатура Шольца оказалась бы на третьем месте, он набрал бы 18% голосов. На первом месте (25% голосов) был бы вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (сопредседатель немецкой партии «Зелёные»), а на втором (19% голосов) — председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения намекнули на то, что Шольц может повторить судьбу Бориса Джонсона, — уйти в отставку, правда, непонятно, будет ли следующий канцлер ФРГ лучше нынешнего. Иные указали на то, что правящая коалиция в Германии действует явно не в интересах страны, а элита ФРГ зависима от США. Иные также задались вопросом, чем довольны 25% участников опроса.

«Где-то заиграл на дудочке, мальчик крысолов? Прям кучно идут…» — иронизирует Мария.

«Если его снимут, не факт, что на смену придет кто-то умней. Еще недавно Меркель казалась неудачным политиком. Но когда пришел Шольц, уже так не кажется», — добавил Андрей_XXX.

«Но согласных с ним всё равно достаточно», — отметил Happy.

«Вопрос, кто вместо него будет? Такие расклады, что может стать ещё хуже. А немцы нынешние с вилами на правительство не пойдут…» — прокомментировала новость Nina V.

«Идёт вслед за Джонсоном», — написала Alexandra.

«Партия «Зелёных» довела Германию до угольных электростанций и дровяных печей», — не без сарказма отреагировал Andrew K.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

«В партии «Зелёных» — идиоты, которые даже не понимают, как руководить страной. И вообще, вся эта возня вокруг зелёной энергетики — это просто отмывание денег. Эта партия «Зелёных» в Германии работает не на благо страны, а против! Как вся верхушка [киевского режима], которой досталась самая богатая республика СССР и которую они довели до беднейшего состояния», — ответила ему (Andrew K.) Ольга.

«Так во всех странах партия «Зеленых» (экологи и другие подобные названия) это чистой воды филиалы демократической партии США. Они действуют максимально в ее фарватере и наверняка получают немалые деньги за это», — ответил Ольге Bloodwaid.

«Ливерная колбаса небось смеётся у себя в кабинете», — с сарказмом пишет Unknown.

«Ему по колено их рейтинг. У него крыша в Вашингтоне», — добавил Александр.

«А мне нравится. Подполковник Шольцев (оперативный псевдоним «Канцлер») — хороший мужик, старается во благо родины. Чем немцы недовольны, не понимаю», — иронизирует Петр Б.

«А в глазах россиян он упал ниже плинтуса», — написала Ирина Т.

«Мнение жителей Германии — это смешно», — с сарказмом отметил Артём С., напоминая, как Шольцу в свое время показалось смешным утверждение о том, что в Донбассе геноцид русских.

«Ещё недостаточно смешно. Но мы терпеливые, подождём», — шутит Priboi 5.

«Валите всё на одного Шольца. А то, что вся элита сидит на цепи американских хозяев, про то ни слова», — отреагировал Serge S.

«Шольца начали валить в СМИ. Значит, какие-то серьёзные люди им недовольны. Рейтинг это только следствие», — добавил Igor Z.

«Интересно, чем 25% довольны?..» — недоумевает Лола.

«62% — это очень много», — отреагировал Андрей К.

«Так если Шольца уйдут, то канцлером будет или Хабек, или Бербок. Тупые немцы сами себя закапывают», — пишет Max.

«Для нас чем хуже, тем лучше», — написал Sergey.

«Дохихикался…» — подытожил I Che.