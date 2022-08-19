19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана, предложившего жителям Германии для экономии электроэнергии и газа отапливать в помещении лишь одну комнату, а вместо душа обтираться влажной тряпкой.

Анна Царькова, , 16:38 — REGNUM Для экономии электроэнергии и газа можно отапливать в помещении лишь одну комнату, а вместо душа обтираться влажной тряпкой. С таким предложением 19 августа в интервью изданию Südwest Presse выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман.

Фирс Журавлёв. Трубочист. 1874 год

«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — считает политик, отметив, что с помощью этого «изобретения» можно отучиться «постоянно принимать душ».

Политик добавил, что он собственным примером демонстрирует, как можно экономить энергию.

«У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель», — сказал он, указав на то, что он с помощью солнечной энергетики уже 25 лет нагревает воду, а также отапливает в своём жилище лишь одну комнату.

Политик считает, что когда в доме не во всех помещениях одинаковая температура, «оно и полезнее».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отметили, что Европа такими темпами движется в средневековье, — тогда тоже редко мылись.

«Туда, в средневековье, этим тварям дорога, а газ вообще нельзя врагам поставлять», — призвал Алексей Б.

«Я в ванной комнате свет круглые сутки не выключаю и баню строю с ещё одним душем и санузлом, думаю как раз: ставить купель или нет. Как там с влажной тряпкой дела, европейцы», — иронизирует Виктория И.

«Голь на выдумки хитра» — теперь про европейцев», — смеется Екатерина.

«Так победят!» — шутит «Сам такой».

«Зато демократия!» — с сарказмом добавила Larisa.

«Стесняюсь спросить, а зачем им большие дома, если жить только в одной комнате?!» — недоумевает Черткова.

«Какие же они убогие! Русофобы должны страдать!» — отреагировал Максим.

«Так это и происходило в средние века: мылись два раза в жизни, при рождении и когда в гроб клали», — пишет «Старый».

«Вылизываются пусть», — пошутил Алексей Z.

Моющийся кот Ivan Radic

«Нет, мыться не надо, потому что таким образом они убивают бактерии, которые чистят кожу», — с сарказмом написал Chupik.

«Даже не верится, что в наш век на полном серьезе звучат такие заявления», — отметила Наталья Ч.

«Короче, перед получением российской визы европейцы должны сдавать анализы в инфекционной больнице. Еще вшей нам тут не хватало», — иронизирует O. K.

«Только что помыл яблоко — вылил недельную норму тёплой воды немецкой семьи», — пошутил «Сибиряк».

«Все как в старые добрые. Пока русский царь гоняет голодранцев по Гуляй-полю, в Европе моются раз в год и болеют оспой», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Они же в средние века не мылись, и нечего начинать было», — шутит Станислав.

«Прощай, немытая Европа! Закрывайте ваш Шенген для россиян, там у вас делать уже больше нечего, даже страшно туда ехать», — пишет Natasha.

«А представляете, что теперь вещи постирать — это привилегия только очень богатых немцев», — смеется Наталья.

«В Европе снова XVIII век наступил», — с сарказмом добавила Татьяна Я.

«И они ещё пугают, что россиян в ЕС не пустят, да зачем эта немытая Европа? Пойду холодец поставлю и в ванной поплескаюсь», — с юмором отметила Галина А.

«Духи для чего придумали французы? Чтобы забить зловоние от немытого тела. Парфюмерное производство только выиграет от этого. Запасайтесь дезодорантами и духами, пока ещё есть на это возможность. И лейте духи побольше на свои чресла. Зачем надо мыться, тем самым доставлять радость Путину, если запах немытого тела можно отбить духами? И тогда Путин огорчится до такой степени, что кушать перестанет», — иронизирует Николай Г.

«А раньше вообще в пещерах жили и ни отопления, ни электроэнергии не было! Вот жили люди! Есть куда стремиться этому чиновнику из Германии», — с сарказмом подытожила Мария Ш.