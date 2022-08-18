Несмотря на множество слухов вокруг седьмого ядерного испытания, к которому в КНДР якобы подготовились и которого ждет чуть ли не весь мир, Пхеньян осуществил «маленькую демонстрацию силы», которая не ограничивается резолюциями Совета Безопасности ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Вместо теплых поздравлений две крылатые ракеты». Именно так, по мнению пользователей южнокорейских социальных сетей, отреагировала КНДР на 100-й день с момента инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Согласно южнокорейским военным источникам, 17 августа с территории северокорейского города Ончхон провинции Пхёнан-Намдо в сторону Жёлтого моря были запущены две крылатые ракеты.

Известно, что это был второй запуск крылатой ракеты с начала года и четвертый запуск с момента прихода к власти Юн Сок Ёля.

Сразу же после запуска Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание. На нем была заслушана информация Объединённого комитета начальников штабов об осуществленном пуске.

Ряд экспертов предполагает, что этот запуск является «вооруженной демонстрацией», направленной на совместные учения Южной Кореи и США. Накануне военные двух стран приступили к учениям по отработке кризисных ситуаций, после которых стартуют комбинированные учения Ulchi Freedom Shield.

Между тем кто-то предполагает, что данный запуск является «негативным ответом» на инициативу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В своей речи по случаю Дня освобождения южнокорейский лидер предложил оказать экономическую поддержку КНДР, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации. Отметим, что КНДР пока не дала официального ответа на эту инициативу.

Существует ряд мнений, что второе предположение ближе всего к правде, поскольку в своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны глава КНДР Ким Чен Ын предупредил южнокорейского лидера Юн Сок Ёля об уничтожении военных Южной Кореи, если они предпримут «опасную попытку» нанести удар по КНДР. Позднее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон также обвинила соседнюю страну в распространении COVID-19. Это лишний раз подтверждает, что КНДР заняла более агрессивную позицию в отношении Сеула.

«Почему никто не ответил на эти стрельбы? Юн, ты уже сбежал в Японию?» — вопрошает jack***.

«Как вы узнали, что КНДР запустила именно крылатую ракету? Как вы разобрались в этой сложной штуке?» — недоумевает hire***.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Когда мы будем отвечать ракетами на ракеты? Когда уже будут развернуты комплексы ПРО THAAD?» — задается вопросами zedr***.

«Поздравляю Вас с успешным пуском, ваше величество. Передаю низкий поклон от лица Южной Кореи», — троллит mspa***.

«Юн Сок Ёль, нанеси уже упреждающий удар!» — требует ohhy***.

«Уверен, если случится война, Юн сбежит первым», — уверяет 0kit***.

«О, Ким Чен Ын запустил фейерверк в ознаменование 100 дней пребывания Юн Сок Ёля на посту президента?» — смеется bukm***.

«А что насчет заседания Совета национальной безопасности? Оно вообще было?» — вопрошает jws0***.

«Нам необходимо укреплять свою национальную оборону», — настаивает neob***.

«С момента вступления в должность Юн продолжает блефовать. Судя по всему, он никогда не нанесет обещанного упреждающего удара», — предполагает 2345***.

«Может, они таким способом просят у нашего правительства денег?» — высказывает интересную мысль mi35***.

«Вот и поступил ответ Ким Чен Ына на смелую инициативу Юн Сок Ёля в отношении КНДР», — пишет 57so***.

«Во время запуска, небось, все попрятались в бункеры», — предполагает ssah***.

«Зачем вы запускаете ракеты в Жёлтое море? Ловите таким способом крабов и кальмаров?» — интересуется ck02***.

«В нашей системе безопасности огромная дыра!» — утверждает cupw***.

«Дикари! Вместо простых поздравлений из пушек палят», — пишет ppk7***.