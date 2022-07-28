Пхеньян, , 08:08 — REGNUM Северная Корея полностью готова к любым военным столкновениям с Соединёнными Штатами. Об этом 28 июля заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950–1953 годы) в Пхеньяне, его слова приводит южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Чен Ын

«Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами», — сказал он.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что Вашингтон ошибочно называет действия властей КНДР «провокациями и угрозами», параллельно проводя совместные учения, серьёзно угрожающие национальной безопасности Северной Кореи.

«Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем к необратимому», — пояснил северокорейский лидер.

Также он уточнил, что военные Южной Кореи «будут уничтожены» в случае, если они решат совершить нападение на КНДР.

«Если южнокорейский режим и военные бандиты думают напасть на нас и полагают, что они могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на определенных военных средствах или методах, они ошибаются», — добавил Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генсека японского правительства Есихико Исодзаки заявил, что разработки ракетного и ядерного оружия в Северной Корее являются опасными и неприемлемыми для Японии.