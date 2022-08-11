Пхеньян, , 04:21 — REGNUM Уничтожением пригрозила властям Южной Кореи сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, если Сеул спровоцирует проникновение коронавируса в Пхеньян. Об этом 11 августа сообщает агентство Yonhap.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — так заявила Ким Ё Чжон.

Незадолго до этого сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом SARS-CoV-2 на территории страны. Всего в КНДР от последствий COVID-19, который в официальных отчётах называли «неизвестной лихорадкой», за период с апреля переболели более 4,77 млн человек. От последствий заболевания умерли 74 человека.

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