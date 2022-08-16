Москва, , 14:30 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ничего не сделали для развития футбола в Крыму. Об этом 16 августа заявил президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.

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«На протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола в Крыму — это особая зона. Сейчас надо констатировать, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Он рассказал, что российская сторона вела диалог по ФИФА и УЕФА и была близка к решениям по интеграции детского футбола, но 24 февраля диалог закончился, а «недавно он возобновился».

По его словам, в ближайшее время главной задачей является интеграция и развитие детско-юношеского футбола в Крыму, а также обучение тренеров и реализация проектов.

«ФИФА и УЕФА услышали эту позицию. Но нам важно не сжигать мосты, диалог надо сохранять, футбол должен развиваться. А прекращение диалога с ФИФА и УЕФА будет означать большие изменения для РФС, игроков и всех клубов. Так что путь диалога выбран», — заключил Алаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алаев был единогласно избран на пост президента РПЛ. Он заявил, что основным планом на посту президента РПЛ для него является изменение лиги.

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