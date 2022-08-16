Москва, , 15:24 — REGNUM Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что интеграция Крыма в российский футбол неизбежна. Об этом 16 августа сообщает «Чемпионат».

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР

«Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна, но ситуация изменилась с 2014 года. Диалог с УЕФА и ФИФА продолжается», — сказал Алаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алаев заявил, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали для развития футбола в Крыму. В июле он заявлял, что «не видит возможностей» принять крымские клубы в состав Российского футбольного союза (РФС).

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