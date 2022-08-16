Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» признался, что после начала специальной военной операции России вывез детей, родителей и собак. Он уточнил, что сам «въехал на Украину, они выехали с Украины». Эта фраза не осталась незамеченной пользователями социальных сетей. Они тут же отметили, что известно, кто первым бежит с корабля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Ему также предъявили, что «втихую ещё это сделать — ну, куда ни шло, но вещать об этом на всю страну — нужно обладать альтернативным мышлением».

«А въехал ли? Может, так же в каком-то бункере Польши все, и даже собаки, там пусть и сидят, патриоты», — отметила подписчица телеграм-канала официального представителя МИД России МарияЗахарова.

Многие не смогли пропустить косноязычие Кулебы, который выстроил в один ряд детей, родителей и собак, которых он «всех обнял, поцеловал». Это вызвало у комментирующих сарказм. Одни указали на то, что собак целовать было не обязательно. Другие, что собаки у него превыше всего.

«Украина для таких псевдо-патриотов, это театр действий», — подметила подписчица Osa.

Кто-то заметил, что они «сами вырастили нацистов», а теперь увозят из страны своих родственников.

«Ложь и лицемерие — это то, чем руководствуется Кулеба», — считает Вера К.

Винченцо Кампи. Аллегория лицемерия

«Вместо того, чтобы быть патриотом и выполнять свои прямые обязанности — договариваться о мире ради всех жителей Украины, он вывез всех своих (в том числе собак), а остальных граждан Украины, кто не может или не хочет выехать, он, получается, приговорил гибнуть за интересы США», — предположила Надежда Д.

С ней согласна Екатерина Р., которая упрекнула Кулебу в том, что собаки ему важнее, чем украинский народ, который не выпускают из страны и заставляют брать оружие в руки.

Владимир З. задался вопросом, на границе с какой страной целовал Кулеба родственников. А Андрей В. назвал попытку Кулебы изобразить «истинный патриотизм» корявенькой и двусмысленной. В то же время Ирина И. подчеркнула, что «украинский патриотизм, он такой».

Отметим, что признанием главы МИД Украины о том, что его семья и собаки покинули страну в начале специальной военной операции, возмущены и в Совфеде.

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В то же время стоит напомнить, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что киевский режим пока скрывает реальные цифры потерь украинских военнослужащих и сил так называемой теробороны.