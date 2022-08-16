Киев, , 12:07 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что вывез своих детей, родителей и собак после начала специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил России. Он рассказал об этом 16 августа в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона»

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«В ночь с 24 на 25-е (февраля — ред.) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — сказал глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на данный момент киевский режим пока скрывает реальные цифры потерь украинских военнослужащих и сил так называемой теробороны, однако со временем эти данные станут достоянием общественности.