Москва, , 12:23 — REGNUM В Совфеде возмущены признанием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что его семья и собаки покинули республику в начале специальной военной операции.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

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Глава МИД Украины Кулеба признался, что в ночь с 24 на 25-е февраля 2022 года его дети, родители и собаки покинули Украину.

«Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Главное обезопасить свою семью и собак, возмущен сенатор.

«А защищать неонацистов призвали простых украинцев. Они и гибнут, как пушечное мясо ради Зеленского и Кулебы», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «В ночь с 24 на 25-е (февраля) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины».

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