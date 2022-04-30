30 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в одном из городских кафе западноукраинского города Львова видели известную голливудскую актрису Анджелину Джоли.

Оксана Переможенко, , 21:57 — REGNUM В одном из городских кафе западноукраинского города Львова видели известную голливудскую актрису Анджелину Джоли. Об этом 30 апреля сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на соответствующую видеозапись, которую распространили в социальных сетях.

Анджелина Джоли Цитата к/ф «Мистер и Миссис Смит» реж. Даг Лайман. 1998. США

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца.

«Как мило, Анджелина Джоли приехала во Львов и посетила кофейню. Жаль, что Анджелина не посещала «кофейню» во время войны в Ираке, в Югославии, в Ливии, в Сирии, в Йемене, в Карабахе. Наверное, «пиар-тур» в вышеперечисленные горячие точки не входили в условия контракта с Пентагоном», — прокомментировал новость Дмитрий Василец.

«А что в Донецк не заехала?!» — задалась вопросом Зульфия С.

«Сейчас для них ключевая битва — используют всех, кого можно купить», — добавил Valentin.

«А что, в донецких кофейнях не такой вкусный кофе?» — не без сарказма поинтересовалась Алена Н.

«Настолько мир кукухой поехал», — не выдержал Николай Г.

«В Луганск и в Донецк она тоже не приезжала!» — отметила Marina S.

«А на Аллею Ангелов она не хочет съездить?..» — поинтересовалась Tatyana K.

«Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса Andrew Butko

«Всё делается для того, чтобы народ Украины поверил: «Запад с нами», — пишет Lili4ka.

«На Донбасс, наверное, поедет, там же люди остались без домов. Или не поедет?» — с сарказмом поинтересовался «Фунтик».

«Поддержала поляков», — иронизирует Svas.

«В Донецк пригласить ее надо», — призвала Наталья П.

«Почему украинцы ведутся на всю эту фигню? Неужели не догадываются, что у них происходит???» — недоумевает Андрей.

«В Донецке, как ни печально, людей для них нет…» — отреагировал Михаил К.

«Заплатили и приехала!!! Они за бабки и в церкви спляшут. Что с них взять? Шуты гороховые…» — комментирует событие Irina.

«Приезжай на Донбасс! Ты будешь очень удивлена», — написала Ольга О.

«Она ещё ничего не сделала, только перекусить зашла с дороги, а вы её уже помоями облили. Зачем вы так? Может, она куда-то и съездит, хоть что-то увидит, узнает. Подождём», — пишет Tosha Safrosha.

«Она просто спешит посетить Львов, пока он не стал польским», — с сарказмом добавила Olga S.

«Избирательный гуманизм», — подытожил Леонид.