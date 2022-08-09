Донецк, , 18:50 — REGNUM Американский актёр и российский гражданин Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в населенном пункте Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил журналист Владимир Соловьёв в своем телеграм-канале.

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Сообщается, что Сигал побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленённые в Мариуполе украинские военные, в том числе члены неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что украинский режим 29 июля нанёс ракетный удар по зданию тюрьмы из американской системы HIMARS. В результате этой атаки погибли более 50 человек, еще 75 получили ранения. Фактически киевский режим решил уничтожить военнопленных, в том числе и азовцев, после того как те начали давать показания о военных преступлениях и приказах украинской власти.

Сигал лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.