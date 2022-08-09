Дефицит инсулина в России — саботаж биг-фармы и чиновников?
Сначала в российских аптеках возникла нехватка урологического препарата дриптан, который жизненно необходим детям с травмами, опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря, сейчас картина повторяется с инсулином. Санкции? Саботаж? Или есть ещё какие-то объективные причины? Попробуем разобраться в происхождении препаратов, с доступностью которых возникли проблемы, и выяснить их бенефициаров. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Ситуация с инсулином: что случилось?
Ранее президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова в интервью RTVI сообщила о проблемах с доступностью инсулинов в аптеках. По имеющимся данным, дефицит начался с весны 2022 года из-за желания пациентов сделать запас, но потом, когда ажиотаж спал, стали наблюдаться проблемы с логистикой, в том числе из-за поставок инсулинов из-за рубежа. Причём не только полностью иностранных препаратов, но и компонентов, которые нужны для производства российских инсулинов.
Справка: весной 2022 года сообщалось, что в России официально зарегистрированы 4,6 млн пациентов с сахарным диабетом, из которых свыше 50 тысяч — дети. С учётом ранних стадий показатель может составлять 9 млн больных.
Обеспечение инсулином идёт через государственные медучреждения (для льготников), а в аптеки попадает меньшая часть. Комментируя вопрос с поставками лекарств, заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (фракция КПРФ) в эфире «Говорит Москва» отметил, что перебои с поставками в аптеки — временное явление, и оно вскоре разрешится. Он напомнил, что государство обеспечивает пациентов льготными препаратами в полном объёме, и добавил, что ни одна из фармкомпаний ограничений не вводила и в санкциях лекарства не участвуют.
«Поэтому, возможно, кое-какие сбои, которые где-то происходят, связаны с какими-то логистическими проблемами, проблемами доставки. Я думаю, что эти проблемы в ближайшее время будут разрешены, и люди получат возможность не только получать бесплатно инсулин, который им выписывают врачи, но и приобретать его самостоятельно», — резюмировал депутат.
А кто же бенефициары?
В свете этой ситуации возникает вопрос: а кто же производит жизненно важные для миллионов граждан России препараты?
Компания DSM Group подготовила для RTVI исследование, из которого следует, что 65,6% объёма рынка инсулинов в России приходится на десять брендов, и четыре из них («Левемир», «Фиасп», «Новомикс» и «Протафан») принадлежат датской компании Novo Nordisk. Объём продаж в России у неё составлял почти 26%. Ещё два товарных наименования («Туджео солостар» и «Апидра»), на которые пришлось 18,8%, — у французской Sanofi. Часть препаратов иностранных компаний производит на их российских площадках. Есть также и российские инсулиновые препараты — «Ринфаст» и «Ринсулин» компании «Герофарм» (около 10% рынка). И порядка 5,5% приходится на завод «Медсинтез», выпускающий «Росинсулин».
Попробуем разобраться, кто является бенефициарами этих компаний.
Компания Novo Nordisk — международная фармацевтическая компания, которая была основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Копенгагене (Дания). Из данных на сайте компании известно, что она имеет 16 производственных площадок в девяти странах (Алжир, Бразилия, Великобритания, Дания, Китай, Россия, США, Франция и Япония), десять научно-исследовательских центров в пяти странах (Великобритания, Дания, Индия, Китай и США) и продает продукцию в 168 стран.
Справка: по открытым данным, в мае 2022 года среди крупных акционеров Novo Nordisk отметилась международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке — BlackRock, Inc (4,99% от всего акционерного капитала Novo Nordisk). Среди акционеров BlackRock — крупные американские финансовые (и не только) институты. Среди акционеров датской фармгруппы отметились резиденты Дании, США. Топ-менеджерами являются норвежский бизнесмен Хельге Лунд, который также является председателем британской нефтедобывающей компании BP, и Ларс Йоргенсен, входящий (или входивший) в состав наблюдательного совета Carlsberg Group. Лунд на сайте BP также фигурирует как член Европейского круглого стола по вопросам промышленности. Там же указано, что он был членом консультативной группы генерального секретаря ООН по устойчивой энергетике. Лунд ранее занимал руководящие должности в норвежском промышленном холдинге Aker RGI и бывшей норвежской энергетической и промышленной компании Hafslund Nycomed, работал консультантом в McKinsey & Company, занимал должность политического советника в парламентской группе Консервативной партии Норвегии. Йоргенсен фигурировал в источниках как председатель Совета NNE Pharmaplan A/S, много лет работал в Нидерландах, США и Японии.
В России с 2003 года работает ООО «Ново Нордиск», которое входит в группу «Ново Нордиск». С января 2022 года владелец ООО — NOVO NORDISK REGION AAMEO AND LATAM A/S (Дания). У компании есть филиал в Калуге — завод, на котором планируется перейти на полный цикл производства инсулина. По итогам 2021 года ООО указало выручку в размере 13,4 млрд рублей и чистую прибыль — 298,6 млн рублей.
В июне 2022 года ФАС России была вынуждена пересмотреть закупочные цены на инсулин в шприц-ручках из-за рисков его исчезновения. Обосновано это было ростом производственных расходов. Цены пересмотрели по заявлениям компаний «Ново Нордиск», «Герофарм», завода «Медсинтез».
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Справка: в госреестре предельных отпускных цен с 1 июля 2022 года цена для «Фиаспа» установлена на уровне 1448 рублей, действующая цена на «Левемир» — 2263,68 рубля, на «Новомикс» — 1436,72 рубля и 1662 рубля, на «Протафан» — 304,62 и 699,89 рубля.
Следующий участник рынка инсулинов — это более известная нашим читателям французская компания Sanofi. О ней мы подробно рассказывали в материале о детских вакцинах и попытках поднять закупочные цены на них.
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Так производителем «Пентаксима» (вакцины против дифтерии, Hemophilus Influenza B, коклюша, полиомиелита, столбняка, входящей в нацкалендарь профилактических прививок России) в госреестре лекарственных средств, а также держателем регистрационного удостоверения фигурирует компания Sanofi Pasteur S. A («Санофи Пастер С. А.», Франция). А вторичной упаковкой и организацией занимается ООО «Нанолек», осуществляющее также выпускающий контроль качества. Последнее также хорошо известно читателям ИА REGNUM по публикациям о бенефициарах пандемии ковида в России. Главой и бенефициаром данного ООО с кипрским владельцем (по данным на 2020 год) являлся Владимир Христенко, данные которого идентичны данным сына бывшего вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. Помимо этого, Христенко-младший — пасынок главы штаба по противодействию коронавирусу в России, вице-премьера, бывшего министра здравоохранения Татьяны Голиковой.
Российских производителей инсулинов названо было два — это ООО «Герофарм» и завод «Медсинтез». И снова знакомые всё лица!
В августе 2021 года стало известно, что одну из ковидных вакцин будет производить ещё и компания «Герофарм», принадлежащая семье бывшего главы Минтопэнерго РФ Петра Родионова.
Также Пётр Иванович Родионов — бывший первый заместитель председателя правления Газпрома.
Компания «Герофарм» работает с 2000 года, принадлежит семье Родионовых. Финансы на конец 2021 года (по данным базы «Контур. фокус»): баланс — 11,5 млрд рублей, выручка — 11,5 млрд рублей, чистая прибыль — 3,1 млрд рублей. Участник почти 160 госконтрактов на общую сумму порядка 730 млн рублей.
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Справка: предельная цена без НДС на «Ринфаст» с июня 2022 года составила 1662 рубля, на «Ринсулин» — 1038,5 рубля.
Упомянутый в исследовании завод «Медсинтез» — это ООО «Завод Медсинтез», учрежденное в 1999 году. Компания прописана в Свердловской области. Владельцы — ООО «Инвестфармгрупп» с долей 99,96% (владелец — депутат Госдумы Александр Петров, почетный консул Словакии в Екатеринбурге) и Денис Петров.
По итогам 2021 года завод показал выручку 3,65 млрд рублей, чистую прибыль — 291 млн рублей.
Некоторую инсулиновую продукцию «Медсинтез» производит с использованием фармацевтической субстанции французской компании «Амфастар Франсе Фармасьютикалс СА».
Что делать?
И хотя формально лекарства и медизделия под санкции не попали, санкционное влияние, как мы видим, сказывается и на этом рынке.
Решение вопроса с инсулинами ещё весной 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина. Правительство должно разработать меры поддержки фармотрасли в части разработки и выпуска отечественных лекарственных препаратов и медизделий для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, в том числе «замкнутых систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионных помп для доставки инсулина». Доклад должен быть готов к 1 сентября 2022 года.