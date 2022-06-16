Москва, , 08:41 — REGNUM Повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов в шприц-ручках на 5,5–28% согласовала в начале текущего месяца Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 16 июня сообщает «Коммерсант».

Шприц-ручка для инсулина

Уточняется, что имеются ввиду формы инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, которых, по информации NC Pharma, в 2021 году было продано в аптеках и государственных учреждениях на общую сумму 3,5 млрд руб., что составляет 11% от общего объема продаж инсулинов в России за год.

При этом указывается, что такое решение связано с риском дефектуры, ростом издержек производителей и усложнившейся логистики. Также поясняется, что о повышении предельных цен на инсулины просили российские производители «Герофарм» и «Медсинтез», и датский Novo Nordisk.

Кроме того, добавляется, что теперь «Герофарм» будет перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов и после этого стоимость инсулина лизпро этой фирмы в шприц-ручках будет стоить около 1,6 тыс. рублей за упаковку.

В то же время, эксперты считают, что цены на инсулин будут, вероятнее всего, повышать постепенно, чтобы не снизить их конкурентоспособность.

Помимо этого, отмечается, что такое увеличение предельных цен относится в основном к инсулинам в шприц-ручках и теперь их цена будет выше, чем у других форм выпуска таких препаратов, хотя ранее цены на них не отличались.

Также добавляется, что в ФАС подтвердили изданию, что необходимость увеличения предельных цен на указанные виды инсулина связана с ростом расходов на их производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что прокуратурой Иркутской области было проверено соблюдение прав несовершеннолетних на получение медицинских изделий. В ходе надзорных мероприятий установлена необходимость повышения уровня оказываемой бесплатной медицинской помощи и обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, новейшими системами мониторинга уровня глюкозы в крови.