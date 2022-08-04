Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Урологический препарат дриптан исчез из российских аптек. Граждане, которым лекарство необходимо для лечения детей с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря, готовы покупать его с рук. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как жители России справляются с проблемой.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили изданию «Коммерсант» в американской компании Abbott, которая является производителем препарата, отсутствие дриптана в аптеках связано с «обновлением производственных процессов». При этом в Росздравнадзоре сообщают, что поставки возобновятся после второго квартала 2023 года.

«Минздрав РФ вам может предложить только подорожники», — комментирует новость Алексей Г. Жители России предлагают патентовать другие препараты на фоне такой ситуации.

Изучая публикации в социальных сетях на эту тему, корреспондент ИА REGNUM обнаружил, что первое упоминание отсутствия препарата в аптеках опубликовано 22 июля 2022 года. Получается, что некоторые родители уже почти полтора месяца не могут достать необходимые таблетки.

«Может, у кого лежит не нужен препарат «Дриптан», назначили ребенку, а его нет ни в одной аптеке», — обратилась за помощью в поиске жительница Павлово Нина Г.

Начиная с этого момента, граждане начинают публиковать объявления, где пытаются найти продавцов таблеток. Жители России готовы покупать лекарства с рук, что небезопасно. При этом на площадках для публикации частных объявлений нет никаких предложений. Там контролируют незаконный оборот лекарств.

«Здравствуйте! Куплю препарат «Дриптан», можно открытую пачку, заранее благодарю», — опубликовала объявление Наталья Я. из Барнаула.

Отметим, что дриптан (оксибутинин) — исключительный препарат, поскольку может отпускаться для лечения детей младше 14 лет. Отсутствие лекарства оставит без должного лечения десятки и сотни тысяч несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Препарат для детей дриптан закончился в России. Сеть: «Минздрав, ау!»