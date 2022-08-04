Пользователи социальных сетей Южной Кореи бурно обсудили реакцию тайваньских СМИ на то, что глава Южной Кореи отказался встречаться со спикером палаты представителей Конгресса США.

Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты» реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1985. СССР Голова в песок

Согласно информации, опубликованной Центральным информационным агентством Тайваня 3 августа, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался проводить личную встречу со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси из-за своего пятидневного отдыха.

По мнению тайваньских СМИ, Южная Корея смотрит на визит «глазами Китая».

Сообщается, что визит Пелоси на Тайвань вызвал огромное недовольство со стороны китайских властей, однако Юн «признал точку зрения Китая», отказавшись организовывать встречу с представительницей США.

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Информационное агентство добавило, что спикер палаты представителей Конгресса США провела и планирует провести переговоры с главами посещаемых в рамках азиатского турне стран, однако только личная встреча с президентом Южной Кореи не увенчалась успехом.

Отметим, что 4 августа южнокорейский лидер провел с Нэнси Пелоси 40-минутные телефонные переговоры, в ходе которых пообещал тесно сотрудничать с Конгрессом США для углубления двусторонних отношений.

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4 августа спикер палаты представителей США отправится в Японию, а 5 августа встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Это позор… Даже Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ин не совершали таких безумных поступков», — отмечает jise***.

«Юн действительно жалкий. Бесполезная встреча НАТО закончилась, а он говорит, что не может встретиться с представителем союзнической страны», — причитает cado***.

«Эй, те, кто оскорблял Мун Чжэ Ина и утверждал, что он раболепствует перед Китаем, что вы скажете про это?» — интересуется tige***.

mfa.gov.cn Си Цзиньпин встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 2007

«Он слишком занят, у него, видите ли, спектакль», — возмущается king***.

«С уверенностью могу сказать, что в нашей стране нет президента. Существует только марионетка Ким Гон Хи. Нужна ли ещё более веская причина для того, чтобы начать процесс импичмента?» — вопрошает ymy4***.

«Гордый прокитайский президент», — пишет dh93***.

«Если бы у Юн Сок Ёля был ум в голове, то он бы не поехал на саммит НАТО», — предполагает wodh***.

«Это настоящая дипломатическая катастрофа», — утверждает lada***.

«Ха-ха. И этот человек наш президент», — huih***.

«А вы не думали, что из-за этого Ким Чжин Пхё, который может отправиться с визитом в США, может не встретиться с Байденом?» — вопрошает rcx7***.

«Вы пишете какие-то глупости. Он просто не смог с ней встретиться, так как был пьян…» — троллит kes0***.

«Позор международного уровня… Кого мы выбрали президентом?» — спрашивает seoj***.

«Тогда зачем Юн ездил на саммит НАТО? Мы ведь даже туда не входим», — интересуется kbk9***.

«Уверен, Си Цзиньпин счастлив», — уверяет real***.