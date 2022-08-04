Сеул, , 15:15 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонные переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление замглавы Управления национальной безопасностью Ким Тхэ Хё.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе 40-минутного разговора южнокорейский лидер подчеркнул, что визит представительницы США в Южную Корею станет подтверждением союза Сеула и Вашингтона в сдерживании КНДР, а также пообещал тесно сотрудничать с Конгрессом США для углубления двусторонних отношений.

Известно, что незадолго до телефонных переговоров Нэнси Пелоси встретилась со спикером парламента Южной Кореи Ким Чжин Пхё, с которым обсудила региональную безопасность, экономическое сотрудничество и другие вопросы.

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Ранее представители администрации сообщали о том, что по причине своего пятидневного отпуска южнокорейский лидер не планирует лично встречаться с представительницей США.

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