Сеул, , 13:05 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, находящийся в настоящее время в пятидневном отпуске, не планирует встречаться со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, когда та прибудет в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

«Мы будем поддерживать тесные контакты с заинтересованными сторонами для сохранения мира и стабильности в регионе посредством диалога и сотрудничества», — заявили в офисе президента, отвечая на вопрос о визите Пелоси на Тайвань.

При этом в администрации «приветствовали» визит Пелоси в Южную Корею, а также выразили надежду на то, что запланированная на 4 августа встреча представительницы США со спикером Национального собрания (парламента) Ким Чжин Пхё пройдет успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Южной Кореи отказался комментировать визит Пелоси на Тайвань, а также призвал к миру и стабильности в регионе.

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