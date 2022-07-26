Роспотребнадзор 25 июля 2022 года, публикуя данные по коронавирусу, отметил, что в стране «наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19» и «при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». То есть в нашу жизнь могут вернуться маски, перчатки, социальная дистанция, а также вакцинация (для биг-фармы желательно поголовная). Кому выгоден новый виток коронобесия в России? Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, ИА REGNUM неоднократно рассказывало как о бенефициарах фармацевтического рынка в России, так и о представителях мировой биг-фармы, окопавшихся в нашей стране.

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На масках, лекарствах, включая старые, но переориентированные на новые потребности, медоборудовании, расходных материалах и, конечно же, вакцинах бенефициары заработали миллиарды рублей. Были запущены мощности по выпуску вакцин на частных предприятиях и заложены бюджеты, в том числе на рекламу новой продукции. В медиапространстве шла накачка тревожности, целью которой в том числе было убедить покупать товар. Ведь вакцина — товар скоропортящийся, его нужно успеть продать. А тут раз — и весь мир повернул голову в сторону специальной военной операции, и тема ковида почти ушла из медиаповестки. А потом ещё и послабления со стороны Роспотребнадзора посыпались.

Напомним, с 1 марта 2022 года Роспотребнадзор минимизировал ограничительные меры в ряде отраслей экономики, отменил некоторые противоэпидемические меры в образовательных, социальных организациях. А уже с 1 июля «в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса» ведомство приостанавливает введенные ранее ограничения, в том числе соблюдение масочного режима и социальной дистанции от полутора до двух метров, запрет на работу общепита в ночное время, ограничение или отмену проведения массовых мероприятий и так далее. Биг-фарме сразу как-то взгрустнулось.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

Но 25 июля 2022 года фармрынку выдали «ложку мёда» — дали эдакую надежду. На сайте Роспотребнадзора появились следующие заявления: «в целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19» и «при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». А буквально за неделю до этого глава Евробюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне ковида и призвал страны ЕС «оперативно принять меры для предупреждения распространения инфекции». Не удивлюсь, если на фоне этого в Европе начнут закручивать гайки, чтобы не допустить массовых митингов, которые могут там начаться на фоне роста цен и призывов экономить энергоресурсы. Зима-то близко.

На этом фоне довольно занимательно выглядит ситуация с биолабораториями США на Украине. Расследование, которое провело ИА REGNUM «Биг фарма: секретные биолаборатории на Украине и легальный бизнес в России», показало, что ряд компаний, упомянутых Минобороны России по этому делу, имеют вполне легальный бизнес в России. Более того, они поставляют продукцию и по антиковидной повестке.

Напомним, в схему с украинскими биолабораториями, по данным Минобороны РФ, оказались вовлечены девять крупных фармацевтических компаний: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel. Среди них есть и производители вакцин, медпрепаратов, в том числе от COVID-19. Например, осенью 2021 года компании Pfizer, у которой есть российская «дочка», разрешили тестировать на гражданах России экспериментальное лекарство от COVID-19. На тот момент в нашей стране у американской корпорации было как минимум три клинических исследования. Бизнес-партнёром «Пфайзер Инк» (США) выступает ООО «НПО Петровакс Фарм», которое является частью бизнес-портфеля акционера «Норникеля» миллиардера Владимира Потанина. А компания «Лилли Фарма» (связана с Eli Lilly & Co) в годы пандемии получила разрешение на оборот лекарств от ковида «Этесевимаб» и «Бамланивимаб». Разрешение на оборот препарата, используемого при лечении ковида, — «Ремдесивира» (Веклури) — получило и ООО «Гилеад Сайенсиз Раша». Или вот, к примеру, выяснилось, что с компанией, которая специализируется «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», и проходит по делу о биолабораториях, связан Хантер Байден — сын президента США Джо Байдена.

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А тут ещё в середине июля 2022 года минфин США разрешил транзакции с Россией, ослабив санкции в том числе для лекарств и медицинских препаратов. Всё к одному.

Gov.br Коробки с вакциной Pfizer

На этой волне ажиотажа в мире и российские лоббисты темы ковидных ограничений встрепенулись. Куда уж без них.

Крупных игроков на фармрынке в свете производства ковидных вакцин ИА REGNUM уже называло. Это миллиардеры Виктор Харитонин («Фармстандарт»), Алексей Репик («Р-Фарм»), а также основатель и топ-менеджер фармкомпании «Нанолек» — Владимир Христенко, чьи данные совпадают с данными сына бывшего министра промышленности и торговли России Виктора Христенко и пасынка вице-премьера, главы штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяны Голиковой.

В отчёте компании «Нанолек» за 2021 год отмечалось, что выручка выросла на 57% и составила 19,5 млрд рублей. При этом в ООО, владельцем которого является кипрская фирма, отметили, что свою лепту в эти показатели внес и «Ковидолек», а в целом препараты, связанные с лечением ковида, принесли порядка 20% выручки. Тут не лишним будет напомнить, что именно на мощностях «Нанолека» разливается одна из ковидных российских вакцин — «Ковивак». В 2021 году «Нанолек» инвестировала 40 млн рублей в проект с «Ковиваком». В декабре 2021 года представители компании заявляли, что оная готова обеспечивать 10 млн доз «Ковивака» в год.

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Новые лица в кругу фармлобби?

Неожиданно в кругу фармлоббистов может появиться ещё одна интересная персоналия. А может и не одна.

В ЕГРЮЛ в качестве директора ныне ликвидированного ООО «Национальное бюро иммунобиологических разработок» фигурировал некий Марк Михайлович Мурашко. В то время как министром здравоохранения России вот уже два года является Михаил Мурашко, который с 2015 по 2020 год был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Совпадение?

duma.gov.ru Михаил Мурашко

Фирма «Национальное бюро иммунобиологических разработок» работала с 2014 года по апрель 2018 года. Её владельцем был в том числе Ян Аснис. Человек с такими же данными фигурирует на сайте одного московского адвокатского бюро, и в его биографии есть данные, что в 2011–2015 годах он занимал руководящие должности юридических подразделений холдинговых компаний госкорпорации «Ростех» в фармацевтической отрасли и химической промышленности.

По данным базы «Контур. Фокус», Марк Мурашко также был директором ООО «НИК Логостика», которое работало с 2016 по март 2020 года. Судя по данным базы, фирма также носила наименование ООО «Управляющая компания паевого инвестиционного фонда «Фармацевтический Первый». ООО «НИК Логистика» было участником 16 гостендеров, в том числе на поставку лекарственных препаратов.

Владельцем ООО «НИК Логистика» являлось АО «Национальная иммунобиологическая компания».

В мае 2022 года было заявлено, что холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Начать клинические исследования препарата планируется во второй половине 2022 года.

Выводы

Все говорит о наращивании ассортимента и объёма продукции для борьбы с ковидом, а значит, о новых свердоходах для сложившейся за годы пандемии фармократии.

Были ли осторожные заявления о возможном возобновлении ограничительных мер «пробным шаром» для оценки общественного мнения, покажет время.