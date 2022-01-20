20 января 2022 | Время чтения 18 мин

Некоторые эксперты прочат следующую волну заболеваемости COVID-19 в России в январе-феврале 2022 года. Доходный бизнес на COVID-19 — кто и на чём богател во время пандемии?

Анастасия Степанова, , 05:05 — REGNUM За время пандемии в России разные лица предложили тысячу различных изобретений для борьбы с COVID-19, на более чем 400 из которых были оформлены патенты. Для кого-то пандемия в прямом смысле стала золотой жилой: и первый, и второй её год принесли отдельным лицам астрономические прибыли. Медицинские маски, перчатки, антисептики, лекарства, которые раньше использовали в другой сфере, вакцины, ПЦР-тесты, медицинское оборудование, а также IT-разработки — всё это сделало кого-то очень богатым, приблизив к мировому рейтингу олигархов (рейтингу Forbes). Об основных бенефициарах пандемии, в числе которых олигархи, депутаты, а также родственники высокопоставленных чиновников, — в итоговом материале ИА REGNUM.

Плакат 1902 года. Богач и бедняк (фрагмент)

Медицинское оборудование

Ещё весной 2020 года холдинг «Швабе» из дивизиона госкорпорации «Ростех», которой управляет Сергей Чемезов, стал единственным поставщиком оборудования для борьбы с распространением коронавируса в России.

На старте холдингу выделили из бюджета 5 млрд рублей на тепловизоры, инфракрасные термометры и установки обеззараживания воздуха. Заказчиком по целой серии госконтрактов был Минпромторг России. Например, в конце апреля 2020 года по схеме закупки у единственного поставщика был подписан контракт на поставку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха на общую сумму 1 976 190 950 рублей. И таких контрактов было несколько.

Примечательно: у Станислава Сергеевича Чемезова, чьи данные схожи с данными сына главы Ростеха, в 2020—2021 годы числился общий бизнес с Тамарой Мантуровой, чьи данные схожи с данными матери главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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Сергей Чемезов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свой «профит» от пандемии в Ростехе получил не только «Швабе», но и холдинг «КРЭТ», предприятия которого поставляли в больницы регионов аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Участвовали в освоении сегмента и другие «дочерние» активы — «Росэлектроника», «Росхимзащита», «Нацимбио», «Техмаш».

По итогам 2020 года выручка Ростеха на фоне пандемии выросла на 6%, составив 1,878 трлн рублей. В годовом отчете 2020 года отмечалось, что значительные силы госкорпорации были направлены в том числе на проекты в области здравоохранения. Помимо оборудования выпускались средства индивидуальной защиты для медиков. Итоги 2021 года госкорпорация пока не обнародовала.

Помимо этого, в конце декабря 2021 года стало известно, что «Нацимбио» получило постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ на препарат «КОВИД-глобулин», который, вероятно, в скором времени можно ждать в очередных временных рекомендациях министерства по лечению ковида. Помимо этого, другое предприятие из холдинга «Нацимбио» — НПО «Микроген» — сообщило о разработке собственного мобильного приложения — «Прививки — личный календарь». В нём учитывают не только национальный календарь, но и календарь по эпидемическим показаниям. Разработчики сообщили, что в программе предусмотрены «пуш-уведомления с напоминанием сделать прививку, в том числе и от COVID-19».

Мобильный пункт вакцинации от гриппа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Разработчики «Спутник V» — в плюсе на миллионы

Несмотря на то, что в команде разработчиков основной применяемой в РФ вакцины «Спутник V» — сотрудники государственного Центра Гамалеи на зарплате, своё материальное положение за пандемию они также улучшили. Глава Центра Александр Гинцбург, ратующий за поголовную вакцинацию, об этом рассказал еще в ноябре 2021 года в интервью «Российской газете».

«Да. Все участники разработки в нашем центре и в смежных институтах заметно улучшили материальное положение», — отметил Гинцбург в ответ на вопрос, принесло ли ему материальные блага создание вакцины.

Декларации за 2020 год, опубликованные на сайте Центра, это подтверждают. Если в 2019 году годовой доход Гинцбурга был 7,7 млн рублей, то уже в 2020 году он вырос до 18,3 млн рублей. То есть фактический доход в пандемию у него был около 1,5 млн рублей в месяц. Неплохо поправил своё материальное положение и его заместитель Денис Логунов, который не так давно анонсировал «детскую вакцину»: рост с 20,358 до 37,123 млн рублей. Логунов также входит в число разработчиков.

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Итоги декларационной кампании 2021 года Центр Гамалеи пока не обнародовал.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

С фамилией Логунова в 2021 году также был связан небольшой скандал. В марте 2021 года в ЕГРЮЛ появилось новое юрлицо — ООО «НПЦ «Биокад», созданное для неких научных исследований. Совладельцами были указаны Денис Логунов, чьи данные совпадают с данными замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи, и Дмитрий Морозов. Данные последнего совпадали с данными основателя и крупного акционера компании «Биокад» — еще одного производителя ковидной вакцины.

На сегодня в ЕГРЮЛ относительно этой свежеиспеченной компании стоят отметки о недостоверности адреса и сведений о Логунове и Морозове. В августе и октябре 2021 года, то есть уже после обнародования информации, они подали заявления о недостоверности данных о них.

Напомним, Центр Гамалеи на сегодня также имеет тесные связи с производителем иностранной вакцины от ковида — скандально известной компанией AstraZeneca (АстраЗенека). Еще в декабре 2020 года Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АстраЗенека и одна из крупнейших компаний-бенефициаров пандемии — АО «Р-Фарм» олигарха Алексея Репика (о нём подробнее далее) объявили о старте клинических испытаний комбинированной вакцины из двух компонентов. Один из этих компонентов использован в вакцине AstraZeneca, а второй «входит в состав российского «Спутника V».

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Производители других российских вакцин — «Ковивака», «ЭпиВакКороны» о своём благосостоянии в свете разработки публично не заявляли. Между тем когда возникли вопросы к главе Роспотребнадзора, участнику федерального оперативного «антиковидного» штаба Анне Поповой, которая фигурировала в патенте на одну из вакцин, официально сообщалось, что авторского вознаграждения она не получает.

Анна Попова Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время астрономические прибыли от производства того же «Спутник V» на сегодня имеют коммерческие компании, которые получили права на выпуск этой продукции. Среди основных бенефициаров можно выделить нескольких.

Олигарх Харитонин: главный бенефициар пандемии и не только

Олигарха Виктора Харитонина, которого небезосновательно связывают с семьей вице-премьера, главы «антиковидного» штаба Татьяны Голиковой, можно смело называть главным бенефициаром пандемии.

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Судите сами: из восьми производителей вакцины «Спутник V» четыре так или иначе связаны с АО «Фармстандарт» Харитонина. Так, в конце лета 2021 года газета «Коммерсант», проанализировав госконтракты на эту вакцину, подсчитала, что почти 60% от суммы объявленных торгов произвело именно АО «Фармстандарт».

Ранее отмечалось, что индекс производства на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» за 7 месяцев 2021 года составил более 180%. Именно на этом предприятии группы локализовано производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Мощности рассчитаны на выпуск до 40 млн доз в месяц.

Виктор Харитонин. Владелец «Фармстандарта» Красноярскийкрай.рф

Аффилированная с обществом компания «Отисифарм» нарастила свои многомиллиардные прибыли во многом за счёт того, что препарат «Арбидол» (он же — умифеновир) фигурирует во временных рекомендациях Минздрава РФ по лечению ковида. Например, в одном из рейтингов препарат «в результате увеличения реализации на 353,9%» поднялся с 76-й строчки сразу на вторую. Выручка «Отисифарм» за первый год пандемии выросла на 18 млрд рублей, а чистая прибыль — почти на 10 млрд рублей. Не смущала продавцов даже ремарка в методичке — «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Компания «Отисифарм» планирует также предложить пациентам, переболевшим «заразой 21 века», ещё один препарат из своего портфеля — «Афобазол», который позиционируется как лекарство от стресса и страха.

Помимо этого, группа производит и другие препараты, используемые при лечении COVID-19. В их числе — «Азитромицин», «Амоксициллин + Клавулановая кислота» и т.д.

Не лишним будет также добавить, что по решению российского правительства единственным исполнителем по IT-тендерам Минздрава РФ стала компания, аффилированная всё с тем же «Фармстандартом» Харитонина — ООО «Цифровые медицинские сервисы» (Цифромед). Речь идёт о тендерах, связанных в том числе с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая в числе прочего включает регистр вакцинированных от COVID-19 и регистр COVID.

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Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Р-Фарм» от олигарха Репика: о связях и госконтрактах

Алексей Репик — ещё один из основных бенефициаров пандемии, компания которого — «Р-Фарм» — занимается как выпуском вакцины, так и имеет тесные связи с Центром Гамалеи.

Фирма Репика, ставшая за 15 лет крупнейшим поставщиком медикаментов для нужд государства, помимо вакцины «Спутник V», вакцины для AstraZeneca, планирует в целом стать производителем как минимум четырёх вакцин от COVID-19. Часть из них пока в стадии испытаний.

Помимо этого, «Р-Фарм» получает миллионы рублей по госконтрактам на поставку дорогостоящего препарата «Коронавир» («Фавипиравир»). На сегодня у актива председателя «Деловой России» Алексея Репика — целая программа по внедрению своих препаратов в ковидную повестку. Среди них тест-системы зарубежного производства, медпрепарат из методички Минздрава — «Артлегиа», препараты RPH-104, RPH-137, «Радотиниб» и многое другое.

Алексей Репик Kremlin.ru

По итогам десяти месяцев 2021 года агентство DSM Group по просьбе газеты «Ведомости» провело оценку госзакупок лекарств от коронавируса. Оказалось, что на «Р-Фарм» пришлось почти 25 млрд рублей — четверть от всех средств, потраченных государством на закупку рекомендованных Минздравом РФ препаратов. Сообщалось, что в лидеры фирма вырвалась за счет продаж двух препаратов — фавипиравира и олокизумаба.

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Родственные связи — пасынок вице-премьера Голиковой

В списке бенефициаров занимает своё место и Владимир Христенко — сын бывшего министра торговли РФ Виктора Христенко и пасынок вице-премьера, главы «антиковидного» штаба Татьяны Голиковой.

На конец 2020 года Христенко-младший совершенно официально фигурировал в числе конечных контролирующих лиц фармкомпании «Нанолек». Совместно с экс-депутатом Кировского заксобрания, бывшим замминистра экономического развития Южной Осетии Михаилом Некрасовым и Андреем Реусом, данные которого схожи с данными заместителя Христенко-старшего во время работы последнего главой министерства. Также Реус на конец первого года пандемии был аффилирован и с ранее упомянутым олигархом Харитониным.

ООО «Нанолек», принадлежащее кипрскому офшору, поставляет в регионы детские вакцины по национальному календарю по контрактам с Минздравом РФ, а Минпромторгом РФ оно включено в список системообразующих организаций РФ. Фармфирма на сегодня продавец ряда наименований ковидной продукции — от дорогостоящего препарата «фавипиравира» («Ковидолек») и препарата из рекомендаций Минздрава РФ для лечения COVID-19 «Гидроксихлорохина» до тест-систем.

Завод компании «Нанолек» в Кировской области Kirovreg.ru

Более того, 17 декабря 2021 года компания Христенко официально начала выпуск «антиковидной» вакцины «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. «Нанолек» готова производить до 10 млн доз вакцины в год, став якорным резидентом особой экономической зоны Биополис в Кировской области. Соответствующее соглашение подписал губернатор Игорь Васильев.

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Цифровизаторы

Говоря о бенефициарах пандемии, нельзя обойти вниманием цифровизаторов. В этом сегменте особо выделяются Минцифра, ГКУ Москвы «Информационный город», которое создано департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ), а также уже упомянутый ранее «Фармстандарт» Харитонина.

Именно ведомству столицы можно сказать «спасибо» за скандально известное приложение «Социальный мониторинг», созданное для надзора за ковидными пациентами, сидящими на самоизоляции. Количество претензий к разработке не уменьшилось и спустя год, прошедший после запуска. При этом, как выяснилось позднее, у продукта есть «родственник» — «детская следилка», созданная коммерческой фирмой, в которой отметился один бывший высокопоставленный чиновник.

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Ещё один продукт, разработчиком которого указана Минцифра РФ, — мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». В него вошли несколько электронных сервисов, в том числе цифровой пропуск, «Ковид сканер».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Василий Иванов © ИА REGNUM

Самым, пожалуй, неоднозначным IT-продуктом 2021 года стала федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. В декабре 2021 года было принято правительственное постановление, которое определяет порядок работы данной системы, дающей Роспотребнадзору ещё больше полномочий. Есть опасения, что эта разработка станет новым инструментом для санитарно-цифрового контроля населения. В ту же «копилку» можно добавить и «Цифровой профиль гражданина», который будет содержать 20−60 видов личных данных гражданина.

Вероятно, для создания систем и подсистем новой масштабной IT-платформы будут привлекать субподрядчиков из числа коммерческих компаний. Не стоит забывать и про выбранного правительством оператора для единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в числе конечных бенефициаров которого отметился олигарх Харитонин.

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До 1 сентября 2021 года по поручению правительства ответственные ведомства должны были представить предложения по созданию единой цифровой платформы в сфере здравоохранения на базе ЕГИСЗ и платформы «ГосТех». За счёт этого планировали обеспечить комплексную цифровизация «всех процессов, связанных с предоставлением медицинской помощи». Россияне смогут увидеть первые результаты этого, вероятно, уже в 2022 году.

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Миллиарды на антисептиках

Многие, наверное, помнят, как весной 2020 года на волне пандемии и ужесточения санитарных норм резко подорожали антисептики. Не откатилась их цена к доковидной и в 2021 году. И если на кошельках россиян это сказалось негативно, то производители существенно нарастили прибыли.

Антисептик Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди ярких представителей этого сегмента в 2021 году выделился Андрей Горохов («Единая Россия») — владелец завода — изготовителя «Мирамистина», нарастивший прибыль только за 2020 год на 55%. За первый год пандемии он получил 4,4 млрд рублей дивидендов, и в итоге владелец калининградского ООО «Инфамед К» возглавил негласный рейтинг народных избранников нового созыва Госдумы по размеру доходов.

Примечательно: возглавляет депутатский завод Игорь Оргеев, чьи данные совпадают с данными супруга главы Калининградской областной думы V и VI созывов, экс-министра социальной политики Калининградской области, бывшего замглавы правительства того же региона Марины Оргеевой.

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Андрей Горохов ведет прием граждан Duma39.ru

Иностранный интерес в России

Несмотря на то, что в России использование иностранных вакцин от COVID-19 пока не разрешено, практически все крупные игроки мировой биг-фармы представлены на отечественном рынке. Что «АстраЗенека», что «Пфайзер» давно и прочно ведут бизнес в России как напрямую — через «дочерние» активы, так и через бизнес-партнёров. Например, для «Пфайзера» — это ООО «НПО Петровакс Фарм» из дивизиона миллиардера Владимира Потанина («Норникель»).

Также Pfizer в РФ ведёт как минимум три клинических исследования, связанных с ковидом. Например, в ноябре 2021 года фирма получила разрешение на проведение клинических исследований в России по препарату «Ритонавир».

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А о связях «АстраЗенека» уже говорилось выше. Именно этот представитель биг-фармы работает с Центром Гамалеи и с производителем «Спутник V» — «Р-Фарм» Алексея Репика.

Также в ноябре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьей фазы клинического исследования вакцины от китайской фирмы «Ливзон Мабфарм Инк.»

Вполне может быть, что по итогам 2022 года список бенефициаров от ковида на территории РФ пополнят и представители иностранной фармы. Предпосылки к этому есть.

Здание завода компании AstraZeneca в Калужской области (с) Пресс-служба правительства Калужской области

Подводя итоги «доходности» пандемии, не стоит забывать о лабораториях и производителях ПЦР-тестов (например, сетях «Гемотест», «Инвитро»), а также о производителях медицинских масок, площадок для дистанционного обучения, ставшего популярным в пандемию, и производителях прочей «ковидной» продукции.

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Вышеперечисленные лица — это, конечно же, далеко не все, кого можно назвать бенефициарами пандемии, но, пожалуй, самые яркие их представители. И вполне возможно, что в ближайшее время Forbes расширит список миллиардеров на уже знакомые читателям ИА REGNUM фамилии.