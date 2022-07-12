Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц боевых действий в среднем теряют до 20 тысяч человек. В связи с этим украинские военкоматы буквально преследуют каждого человека, чтобы вручить ему повестку о призыве на военную службу. Об этом сообщает 11 июля британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Сообщение Daily Mail обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что при антироссийской пропаганде граждане Украины не спешат участвовать в боевых действиях.

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«А кто будет отлавливать военкомов?» — с сарказмом поинтересовался Владислав Р.

«Западная Украина бодро скакала на майдане за западные печенюшки. Теперь за это приходится расплачиваться своей жизнью и здоровьем. Жалко, что за это расплачивается и остальная Украина, но тут уж как получилось», — отметил Дмитрий Л.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине в 2014 году

«Но при этом Украина все еще продолжает закупать вооружение, хотя прекрасно понимает, что стоять там и управлять скоро будет просто некому», — добавила Ксения Ч.

«И это еще сильно заниженные данные. Ради этого британцы и выращивали нацизм на Украине. Нет причин для радости — это тяжелая, кровавая, но необходимая работа по очистке прилегающих к России территорий от нацистской нечисти», — пишет Василий М.

«В Турции на курортах полно украинцев, в том числе в недешевых отелях. Никто их там не отлавливает», — отреагировала HelenB243.

«На словах москалям смерти желают, а на деле не хотят идти воевать за бандеровский режим», — недоумевает intuit-investor.

«За что гибнут? Изначально им предложили: нейтральный статус — и все будет ок. Так нет… В итоге территории потеряли, [в] НАТО… [не возьмут], [в] ЕС — тоже… половина мужиков в могиле… Тупицы. План кураторов понятен, но народ-то украинский чего смотрит на это?..» — не понимает Татьяна.

«За что боролись… особенно на Западной [Украине]. Чужих сыновей им не жаль было…» — отметила Маргарита Н.

«Байден приказал биться до последнего украинца. Выполняют приказ», — пишет Сергей А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«В схронах пусть прячутся, генетика им в помощь!» — не без юмора отметил Igor B., имея ввиду жителей Западной Украины.

«Проект «Украина» на Западе уже сливается? Как-то быстро», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Вообще не жалко. От майдана не бегали, а радостно скакали. Наскакали, получите и распишитесь. Так будет до последнего украинца. Пока так же не встанут и не пойдут сами против своей власти. На майдане смелые были, а тут бегают…» — не выдержал Noname.

«Что, Запад потихоньку начинает сливать Украину? Если так, то какая неожиданность», — иронизирует Dmitriy R.

«Не зря западенцы (жители Западной Украины — О. П.) первыми махнули куда подальше, ибо эти задницей чувствуют, к чему дело идёт. Громче всех тридцать лет орали и первыми удрали. Теперь будут поляками. Интересно будет посмотреть, что поляки с этим количеством потомственных мазеп, шухевичей и бандер делать будут!» — отреагировала Лариса.

«Это страшно. Вот такая защита… интересов западных кошельков», — написал Александр.

«Мужское население идёт покорно на убой… за чужие интересы. Нужно поворачивать оружие против киевского режима и сохранить свои жизни ради мира и своих детей», — призвала Роза.

«О чем думает Зеленский, когда эти данные ложатся перед ним? Каждый день уносит сотни жизней людских…» — подытожила Ирина.

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