Киев, , 04:52 — REGNUM О случаях вручения повесток в военкомат в церкви в украинском городе Львове рассказал депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий 3 июля на странице в своей социальной сети.

Мобилизация. ВСУ. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Княжицкий отметил, что ему звонят из Львова священнослужители, возмущённые ситуацией с вручением повесток в военкомат. По словам депутата, 3 июля, когда люди традиционно идут в церковь на воскресную службу, кто-то придумал выдавать повестки военнообязанным перед церковью.

По мнению Княжицкого, подобных вещей в церкви делать нельзя, так как есть немало способов пригласить военнообязанных в военкомат, не прибегая к таким способам.

Стоит отметить, что в социальных сетях немало видеозаписей, где мужчинам на Украине вручают повестку в военкомат на пляжах, в очереди за продуктами и во время прогулки с детьми.

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