15 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что в Одессе мужчинам раздают повестки в украинскую армию на пляжах.

Оксана Переможенко, , 17:27 — REGNUM В Одессе мужчинам вручают повестки в украинскую армию на пляжах, сообщает украинское издание «Страна».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На фото с местных пляжей видно, как полиция и сотрудники военкомата проводят мобилизацию на пляжах», — сообщает издание.

За один день, как отмечает СМИ, выдали 27 повесток.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«В Одессе мужчинам раздают повестки в армию прямо на пляжах, в Карпатах — на территории отельных комплексов, по всей Украине в очереди на АЗС за топливом. Выдача повесток в армию на Украине стала уже давно формой наказания. Если так дальше пойдет, повестки начнут выписывать прихожанам Украинской православной церкви сразу в храмах на службе, повестку в ВСУ будут получать родители, если посмели привести своего ребенка на курсы русского языка и так далее. В конечном итоге, говоришь на русском языке — получи повестку и иди умирай в окопы. Причём на Западной Украине это сейчас повсеместно», — прокомментировал в своем телеграм-канале новость украинский журналист Дмитрий Василец.

«Скоро будут вручать в больницах. А бомжей ещё не вылавливают по свалкам и теплотрассам?» — отреагировал Дмитрий.

«Пока украинцы сами не остановят наркомана Зеленского с его шайкой, будут гибнуть мирные люди, которые не хотят воевать, а большинство хотят быть с Россией», — отметил «Тайфун».

«Только дети чиновников и приближённых к ним могут чувствовать себя вне опасности», — написал Руслан.

«Интересно, а западенцев (жителей западной Украины. — О. П.) призывают? Или только по юго-востоку ходят призывных ищут?» — поинтересовался Dimko N.

«Надо повестки всем родственникам Зеленского выдать. Пусть идут на передовую», — добавил Джонсон.

Выдача повестки Цитата из видео «Одесса 15 июня. Охота на мужчин - на пляжах раздают повестки»

«Молчали по поводу 2 мая, теперь пришли и за вами», — отреагировал R44 110.

«[Бывшему депутату Рады, призвавшему людей 21 ноября 2013 года выйти на майдан] Мустафе Найему дайте повестку. [Бывшему премьер-министру Украины Арсению] Яценюку, [бывшему спикеру Рады Андрею] Парубию, всей шобле той, которая выполнила заказ заокеанского хозяина», — призвал Макс.

«Ага. И женщин скоро погонят на фронт, твари!» — не выдержала Светлана В.

«А депутаты получили повестки, если уж коли обычных людей гребут? Кроме депутатов Рады есть же депутаты громад (общин. — О. П.)? Где все эти «слуги» и из команды Зеленского, и не из его команды?» — поинтересовался Василий М.

«За что боролись… В их стране такое происходит, а они телеса на солнышке греют, хоть бы как-то поскромнее себя вели», — пишет Ольга А.

«Ну всё закономерно. Не хотели в 2014-м отбивать Одессу у нацистов, придется сегодня за них сложить головы. Или тоже страшно?..» — написал Nikо.

«Скоро будут по ночам в дома ломиться. Чтобы вручить», — пишет Татьяна.

«Смотрю, как все объединились в едином порыве против «агрессора» и «защищать» бегут без остановки… родную неньку (Украину. — О. П.), прям очереди в военкоматах», — с сарказмом подытожила Наталья.