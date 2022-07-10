Сеть о скандале после вечеринки с участием Шольца: «Он следующий на выход?»
В Германии после закрытой вечеринки Социал-демократической партии (СДПГ) с участием немецкого канцлера Олафа Шольца пострадали несколько женщин, которым якобы подмешали так называемый «наркотик изнасилования». Об этом 9 июля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата членов партии.
Уточняется, что инцидент произошел 1 июня на мероприятии, в котором приняли участие около тысячи человек.
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Сообщение газеты Tagesspiegel обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что есть вероятность, что Шольца после этого скандала вынудят уйти в отставку.
«Кучно пошло!» — смеется Сергей К.
«Кто здесь Шольц? С вещами на выход! Бориска [Джонсон] заждался за дверью… Джо [Байдену] приготовиться», — шутит Aleksey K.
«Лидеры Европы сыпятся один за другим, все, кто накачивает Украину оружием», — отметил I Rybak.
«Ему отставка светит», — добавила Наташа П.
«Шольц, ты следующий на выход!» — написал Рустэм А.
«И эти люди управляют миром, ужас какой…» — пишет Оксана.
«Пошли сливать Шольца», — добавил Максим М.
«Ничего удивительного на самом деле. На каждого европейского чиновника есть свой скелет в шкафу, так управлять легче, шантажировать…» — отметил один из участников обсуждения.
«Скоро Шольц пополнит клуб разбитых сердец, вслед за Джонсоном…» — с сарказмом написала Eugenia Z.
«Эффект домино начал работать. Глобалистам надоело в войнушку играть, намечается конец фильма?» — задумалась Юля Ш.
«Макрону приготовиться!» — прокомментировала Znamenushka.
«А меня очень настораживает тот факт, что посыпались премьер-министры. Или не справились с задачей и сейчас на более агрессивных по отношению к России поставят. Или наоборот, надо договорится о перемирии, так как Западу нужна передышка. В любом случае ничего хорошего нам не светит», — считает Юлия Ж.
«Рука Путина?» — смеется Ирина.
«Интересненько, как только русофобия в человеке дала течь, сразу компромат на него нашёлся», — заметила Наталья Т.
«Потом за Макроном придут?» — поинтересовалась Наталья.
«Изнасилование» — излюбленный способ на Западе и в США убрать любого неугодного в любой момент. И да, Олаф, гудбай…» — пишет Mariena.
«Вот тебе и турбина. А скандал, чтобы больше не рыпался. Сказано — Европа должна мёрзнуть и голодать! Ишь, газ он захотел», — с сарказмом отреагировала Ольга.
«А вот нечего устраивать вечеринки, когда в мире такой коллапс, — сидеть надо дома и никто ничего не подсыпет и не обвинит», — добавила Елена Александровна.
«Боря, теперь Шольц. Какие-то удивительные совпадения», — смеется Stany.
«Видимо, мягкость Шольца и скрытый саботаж с его стороны поставок оружия Украине не устраивает американских кукловодов, хотят заменить его на более послушного», — отметила HelenB243.
«Этих уродов ставили на эти должности, заведомо зная их «слабые места» и пороки, за которые можно дёргать и контролировать», — комментирует Мила.
«Как начал про турбину договариваться, так сразу какие-то девушки нашлись», — заметил О. А.
«Олаф просто недостаточно быстро отказывается от русского газа, а такой человек хозяевам не нужен», — считает Elena K.
«Какая до боли накатанная схема! Что-то это напоминает», — смеется Mari V.
«Видимо, крупные промышленники решили-таки слить неуправляемого неадеквата, ведущего их прямиком к разорению. Вполне ожидаемо. У «ливерной колбасы» не то что мозгов, даже инстинкта самосохранения нет», — подытожил Александр.
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