Берлин, 7 июля 2022, 12:41 — REGNUM Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на этой магистрали. Об этом Хабек сообщил в интервью агентству Bloomberg.
Хабек призвал власти Канады «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных Россией профилактических работ на трубопроводе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» существует.
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