Берлин, , 12:41 — REGNUM Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на этой магистрали. Об этом Хабек сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», — сказал он.

Хабек призвал власти Канады «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных Россией профилактических работ на трубопроводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» существует.

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