7 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон не намерен уходить в отставку по просьбе членов правительства, уже оставивших свои должности.

Оксана Переможенко, , 12:16 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон не намерен уходить в отставку по просьбе членов правительства, уже оставивших свои должности. Об этом 6 июля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник, близкий к Джонсону.

Эдвин Ландсир. Собачья драка

Читайте также: Джонсон хочет не в отставку, а «продолжать бороться» — Sky News

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что со сменой главы правительства политика Британии, направленная против России, не изменится. Иные с сарказмом указали на «способность» Джонсона «развалить» Британию.

«Опять на Путина свалят: мол, разогнал британский парламент», — иронизирует Yelena L.

«Грызня наглосакских элит — это прекрасно. Как там баба Лиза (британская королева. — О. П.), держится ещё, вот будет у них жара, когда отойдет», — пишет Ola.

«Жаль, что Джонсон уйдет из премьерского кресла. Очень способный политик. Если ему не мешать, он за год успел бы ушатать Британию в пыль», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Это просто позор — так держаться за власть», — отметил Виктор Т.

«Клоуны у власти на Западе — хит сезона!» — шутит bronko.

«Джонсон всего лишь представитель «глубинной» власти для выполнения нужной программы. Пока он справляется с их заданием, будет сидеть, хоть каждый день будут меняться министры…» — написала Нелли.

«Ну это же хорошо. Они сами потопят свою Великобританию», — написала Nadezhda.

«Бориска, давай разваливай», — смеется Аллек.

«Интересно, в этот раз Бориску сместят?» — задумалась «Весна».

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Повторный вотум недоверия нельзя вынести раньше, чем через год после прошлой попытки. Он по сути июньское голосование специально спровоцировал раньше, чем наступит более проблемная фаза кризиса», — ответил «Весне» Amagi.

«И что? Что-то хорошее на горизонте намечается? Ну будет министр обороны у руля, ситуация, возможно, усугубится только», — считает А. А.

«Борис, мы в тебя верим! Не уходи в отставку! Твоя задача — развалить Британию до основания!» — с сарказмом добавил Юрий А.

«Единственная его цель — это воевать против России руками антирусских или, как ещё их называют, «украинцев», — отметил Данила П.

«Там без разницы, кто будет вместо него, — линия партии одна и та же», — заметила Ирина.

«Бориска прекрасно знает, что его формально нельзя сместить ещё в течение года. Поэтому он с заметной тенью ухмылки, практически издеваясь, говорит, что продолжит работать», — прокомментировал Chuck Bass.

«Уцепился за корыто, — не оторвешь», — с сарказмом отреагировала Ольга.

«Его в дверь, а он в окно», — написал Vladimir G.

«Вот вам и вся их демократия», — пишет notstrong.

«Для Британии только такой и нужен. Пусть дальше разваливает свою страну», — добавила Эльвира.

«Пусть меняют. По нынешним временам чем больше там будет движений, тем меньше энергии в сторону украинского вопроса», — считает Natalia.

«Кто бы ни пришёл, по-любому будут под нас копать. Но… Если его сносят, то значит, его политика их не устраивает. Возможно, копать будут иначе, а это может немного спутать карты настоящим игрокам. Я надеюсь. В любом случае позорно вылететь с поста Бориске не помешает», — подытожила Оля.

Читайте также: В Великобритании заявили, что Джонсон держит страну в заложниках