Администрация Запорожской области обратилась к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации с газоснабжением и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения. Соответствующее заявление сделал глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинец

«Жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы… Методы геноцида — отключая людям воду, газ, электричество», — сказал он.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим, как правило, отключает территории, которые считает потерянными, от электроснабжения, водоснабжения (как было в Крыму), а также перестает выплачивать жителям этих территорий социальные выплаты, поступая как страна-террорист.

«Обязательно нужно помочь людям, они наши. Всё будет хорошо, мы с вами. Москва», — написала Лана.

«Значит, они признали потерю области, как в своё время Крым отключили от электроэнергии и перекрыли воду», — добавил «Ёжик в тумане».

«Кто-то ожидал другого от этого зверья? Конечно, сделаем всё возможное, и никак иначе!» — пишет «Победа V».

«А не пора ли Киев отключить насовсем от всего?» — задался вопросом Andrey B.

«Они сами отказываются от своих граждан… Не волнуйтесь… Газа, света, воды и бензина на всех хватит… в составе России», — отметила Анна Р.

«Так они и обстреливают сразу те территории, которые бросают. Что сказать? Террористическое государство», — отреагировала Лара.

«Мы сидели ещё без электроэнергии и без воды, но, поверьте, оно того стоит! Мы все пережили и навсегда забыли Украину как страшный сон», — написала «Ольга Крым».

«Сволочи! И весь Запад поддерживает этих террористов киевских!» — не выдержала Elena.

«Вот оно, лицо Украины…» — прокомментировал Вячеслав Владимирович.

«Киевский режим плевать хотел с большой колокольни на проблемы обычных украинцев!» — добавила Аида.

«До боли знакомая ситуация. Ни воды, ни света, и банки все сбежали. Всё по накатанной, ничего не меняется», — отреагировал 35 171.

«Тактика террора в отношении гражданских лиц говорит о бессилии Киева», — считает Petro.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

«[Жители Запорожской области] сейчас узнают, насколько сильно их «любит» украинская власть. И тут же поймут дончан. В моменте!» — пишет Celle.

«Та им (киевскому режиму — О. П.) никто не нужен, только халявные деньги! Причём это коснулось почти всего населения!» — отреагировал Леонид С.

«С Крымом украинские мрази так же поступили. Отключили воду и свет. Я помню, как мы сидели без света, давали по 2 часа в день! И воды не было. Потом, конечно, Россия всё наладила, но эти ублюдки украинские нас за людей не считали!» — напомнила Marina F.

«Хороший ход. После такого все жители бывшей Украины, конечно, же «захотят» вернуться обратно», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«УГИЛ проигрывает войну и переходит к массовому террору против мирного населения. Стандартная тактика террористов», — заметил Z.

«УГИЛ должен быть уничтожен», — написала Наталья.

«Киев отключил Запорожье от газоснабжения, заявил Евгений Балицкий. Такими способами киевские власти демонстрируют жителям региона, что они не нужны Украине — ни люди, ни сам регион. А потом ещё будут удивляться, почему это Запорожье так хочет воссоединиться с Россией», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».